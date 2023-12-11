Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı, kimse yardım için durmadı

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Adana'da sokak ortasında bıçaklanan adam yoldan geçen otomobillerden kendisini hastaneye götürmesi için yardım istedi. Hiç kimsenin durmadığı o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

BIÇAKLANIP ARABADAN YOLA ATILDI

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir otomobilden ismi öğrenilemeyen bir şahıs bıçaklanarak yolun ortasına atıldı ve otomobil hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

KİMSE YARDIM ETMEK İÇİN DURMADI

Yoldan geçenlerden yardım istedi Bıçaklanan şahsı ise bir vatandaş kollarının arasına alıp yardım etmeye çalıştı. Bu sırada bıçaklanan şahıs, yoldan geçen araçlara el kaldırarak, kendisinin hastaneye götürülmesini istedi ancak hiçbir araç, yaralı adam için durmadı.

KAMERAYA SANİYE SANİYE SANİYE YANSIDI

Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra ambulansın gelmesiyle bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri inceleme başlattı.