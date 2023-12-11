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Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı, kimse yardım için durmadı - Son Dakika
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Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı, kimse yardım için durmadı

Adana'da sokak ortasında bıçaklanan bir adam, yoldan geçen otomobillerden kendisini hastaneye götürmesi için yardım istedi. Ancak yaralı adamın yardım çağrısına hiç kimse kulak asmadı. Yaralı şahıs bir süre sonra ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırıldı.

11.12.2023 - 10:14,  Güncelleme: 10:20
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Adana'da sokak ortasında bıçaklanan adam yoldan geçen otomobillerden kendisini hastaneye götürmesi için yardım istedi. Hiç kimsenin durmadığı o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

BIÇAKLANIP ARABADAN YOLA ATILDI

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir otomobilden ismi öğrenilemeyen bir şahıs bıçaklanarak yolun ortasına atıldı ve otomobil hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı, hiçbir araç yardım için durmadı

KİMSE YARDIM ETMEK İÇİN DURMADI

Yoldan geçenlerden yardım istedi Bıçaklanan şahsı ise bir vatandaş kollarının arasına alıp yardım etmeye çalıştı. Bu sırada bıçaklanan şahıs, yoldan geçen araçlara el kaldırarak, kendisinin hastaneye götürülmesini istedi ancak hiçbir araç, yaralı adam için durmadı.

Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı, hiçbir araç yardım için durmadı

KAMERAYA SANİYE SANİYE SANİYE YANSIDI

Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Bir süre sonra ambulansın gelmesiyle bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri inceleme başlattı.

Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı, hiçbir araç yardım için durmadı
Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı, kimse yardım için durmadı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Adana, Güvenlik, Acil Durum, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı, kimse yardım için durmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bıçaklanıp yolun ortasına atıldı, kimse yardım için durmadı - Son Dakika
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