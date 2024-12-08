Bilecik'te 385 Milyonluk Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Bilecik'te 385 Milyonluk Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Bilecik'te, bungalov kiralama adı altında 385 milyon dolandıran çete yakalandı. 32 kişi gözaltında.

08.12.2024 22:16
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Bilecik'te bin 200 kişiyi 'bungalov kiralama' adı altında 385 milyon dolandıran çete çökertildi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl;

" Bilecik'te suça ve suçluya hiçbir zaman geçit vermedik, asla vermeyeceğiz"

BİLECİK - Bilecik'te bin 200 kişiden 385 milyon dolandıran çete çökertildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Takipli Kom Faaliyeti kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden işlenen 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu örgütlü bir şekilde işleyen şüphelilere yönelik Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması başlatılmıştır. Mersin, Adana, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ ve İstanbul eş zamanlı olarak operasyonda bin 200 kişiden 385 milyon dolandıran 32 kişi yakalandı. Yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelilerin bungalov kiralama adı altında her türlü beyaz eşya, mobilya, elektronik cihaz, otomobil, evcil hayvan, tatil rezervasyonu, sahte profille cinsel içerikli sohbet sonrası şantaj vb. gibi yollarla vatandaşlarımızı dolandırarak mağdur ettikleri tespit edilmiş, MASAK üzerinden banka hesapları incelenerek birbirleri ile olan bağlantıları ve faaliyetleri ortaya çıkartılmıştır. Operasyon sonucunda yakalanması çıkan 32 kişiden 19 şüpheli yakalanırken, 9 şüphelinin cezaevinde tutuklu olduğu tespit edilmiş, 4 şüpheli adreslerinde bulunamadı. Kalan şahısları ise arama çalışmalar devam ediyor. Gözaltında alınan 19 şüphelinin tamamı Osmaneli Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanma talebi mahkemeye sevk edildi. Sevk edilen 19 kişiden 14 şüpheli tutuklanmış, 4 kadın 1 erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

" Bilecik'te suça ve suçluya hiçbir zaman geçit vermedik, asla vermeyeceğiz"

Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Bilecik İl Jandarma Komutanlığımızca 9 ay süren titiz bir takip ve araştırma sürecinin ardından, Osmaneli Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde sosyal medya platformları üzerinden örgütlü bir şekilde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyen bir şebekeye yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonun başarıyla gerçekleşmesinde emeği geçen başta adlı erkanımız olmak üzere, Bilecik İl Jandarma Komutanlığımıza, MASAK yetkililerine ve tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, huzur şehri Bilecik'te suça ve suçluya hiçbir zaman geçit vermedik, asla vermeyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te 385 Milyonluk Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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