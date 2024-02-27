Bilecik\'te düzenlenen \'Demir Operasyonu\'nda 9 şüpheli tutuklandı

Bilecik merkezli 10 farklı ilde eş zamanlı düzenlenen 'Demir Operasyonu'nda yakalanan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul, Mersin, Osmaniye, Manisa Aydın, Ankara, Ordu, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Van olmak üzere 10 farklı ilde 'Demir Operasyonu' düzenlendi. Operasyon hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde 7 Milyon TL civarında dolandırıcılık yapan 19 kişi yakandı. Şahısların internet sitesi üzerinden çaycı seti, akıllı telefon, elektronik süpürge satmak vaadiyle yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş hatlar ile vatandaşları arayarak veya internet siteleri üzerinden güven telkin edip ücretini 3'üncü şahısların hesabına göndertmek sureti ile vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılınca açılan soruşturma kapsamında olayda kullanılan yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş 2 bin 603 hat tespit edilerek Asayiş Daire Başkanlığı Dolandırıcılık Şube Müdürlüğünce yapılan analiz çalışmasında 302 'Nitelikli Dolandırıcılık' olayına karıştığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların yapılan ev ve araç aramalarında suç unsuru olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 adet tabanca, 2 adet şarjör, 13 adet 9 mm fişek, 4 adet 7.65 mm fişek, 35 adet cep telefonu, 19 adet sim kartı, 7 adet sim kart kabı, 51 adet banka kartı, 15 bin 860 TL nakit para, 3 adet harddisk, 2 adet tablet, 2 adet bilgisayar ele geçirilmiştir" denildi.
Ayrıca 2 şüpheli şahsın ve 1'inci derece yakınları üzerine kayıtlı olan toplam 9 lüks araca 5549 sayılı 'Suç Gelirlerini Aklama' kapsamında tedbir kararı konuldu. Şüpheli şahıslar, ifadeler akabinde çıkarıldığı Bozüyük Adliyesi'nden 1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kalan 18 şahıstan 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli şahıs tutuklandı. - BİLECİK
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