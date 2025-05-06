Bilecik'te Engelli Raporu Dolandırıcılığı Çökertildi - Son Dakika
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Bilecik'te Engelli Raporu Dolandırıcılığı Çökertildi

Bilecik\'te Engelli Raporu Dolandırıcılığı Çökertildi

Bilecik'te engelli sağlık raporları üzerinden dolandırıcılık yapan 42 kişi hakkında işlem yapıldı.

06.05.2025 11:52
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Bilecik'te engelli sağlık kurulu raporları üzerinden dolandırıcılık yaparak kazanç sağlayan ağ çökertildi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından yürütülen 7 aylık soruşturma kapsamında, engelli sağlık kurulu raporları üzerinden haksız kazanç sağladığı tespit edilen bir dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Soruşturma çerçevesinde Bilecik merkezli Bursa, Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Düzce, Bolu, Samsun, Ankara, Eskişehir, 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Engelli sağlık kurulu raporu alınmasına aracılık eden 1 organizatör ile 7 kişi rapor alımına yardımcı olan, 1 kişi banka hesabı temin eden ve 33 kişi sahte rapor alan toplam 42 kişi hakkında işlem yapıldı.

8 şüpheli gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Engelli Raporu Dolandırıcılığı Çökertildi - Son Dakika

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