Bilecik'te Mahkeme Çıkışı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bilecik'te Mahkeme Çıkışı Kavga: 4 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Bilecik\'te Mahkeme Çıkışı Kavga: 4 Yaralı
09.10.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bilecik\'te Mahkeme Çıkışı Kavga: 4 Yaralı
Haber Videosu

Bilecik'te iki aile arasında mahkeme çıkışında yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki aile arasında mahkeme çıkışı yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı. Aracını 3 kişinin üzerine süren şahıs, cep telefonu kamerasına yansıdı.

MAHKEME ÇIKIŞI KAVGAYA TUTUŞTULAR

Alınan bilgilere göre, Bilecik ve Eskişehir'de yaşayan ve iddialara göre aralarında husumet olan iki aile, 'velayet' davası için adliyeye geldi. Ertuğrulgazi Mahallesi Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda görülen dava sonrası iddialara göre Bilecik'te ikamet eden aile, karşı tarafın aracına sopayla zarar verdi. Bunu gören araç sürücüsü E.F., yanında bulunan R.U. ile adliye çevresinde tur atarak aracına zarar veren kişiyi bulmaya çalıştı.

OTOMOBİLİ İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

O esnada Y.Z., V.M. ve Y.M.'yi gören araç sürücüsü E.F., aracını şahısların üzerine sürdü. Şahıslar kaçarak kurtulurken, araç istinat duvarına çarparak durabildi. Olay sonrası iki grup sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan E.F., R.U., V.M. ve Y.M., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, bilecik, Güncel, Kavga, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Mahkeme Çıkışı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray maçını izlerken, köpeğinin yaptığı hareket bomba Galatasaray maçını izlerken, köpeğinin yaptığı hareket bomba!
İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin’e destek eylemi İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi
Ünlülere uyuşturucu operasyonu Dilan Polat yaşadıklarını anlattı Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Dilan Polat yaşadıklarını anlattı
İbrahim Kalın masada Mısır’daki müzakerelerden dikkat çeken görüntüler İbrahim Kalın masada! Mısır'daki müzakerelerden dikkat çeken görüntüler
Donald Trump duyurdu Gazze’de ateşkesin ilk aşamasında anlaşma sağlandı Donald Trump duyurdu! Gazze'de ateşkesin ilk aşamasında anlaşma sağlandı
Clinton bombayı patlattı: Trump askeri harekata hazırlanıyor Clinton bombayı patlattı: Trump askeri harekata hazırlanıyor
Kütahya’da 4.9’luk deprem İstanbul’da da büyük panik yaşandı Kütahya'da 4.9'luk deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Gazze’de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas’ın kritik bir çağrısı var Gazze'de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var

21:50
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. soruşturmasında 20 kişi tutuklandı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. soruşturmasında 20 kişi tutuklandı
21:24
Icardi’den kız arkadaşına yarım milyonluk hediye
Icardi'den kız arkadaşına yarım milyonluk hediye
21:21
Hamas: Gazze’de kalıcı ateşkes başladı
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine “Reis“ diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Reis" diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba
20:50
Dünya Kupası’nda tarihi değişiklik
Dünya Kupası'nda tarihi değişiklik
20:32
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
20:06
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye’yi tehdit etmek için çok küçüğüz
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz
19:17
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze teşekkürü
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2025 22:08:11. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Mahkeme Çıkışı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.