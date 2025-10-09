Bilecik\'te Mahkeme Çıkışı Kavga: 4 Yaralı

Bilecik'te iki aile arasında mahkeme çıkışı yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı. Aracını 3 kişinin üzerine süren şahıs, cep telefonu kamerasına yansıdı.

MAHKEME ÇIKIŞI KAVGAYA TUTUŞTULAR

Alınan bilgilere göre, Bilecik ve Eskişehir'de yaşayan ve iddialara göre aralarında husumet olan iki aile, 'velayet' davası için adliyeye geldi. Ertuğrulgazi Mahallesi Adliyesi Ek Hizmet Binası'nda görülen dava sonrası iddialara göre Bilecik'te ikamet eden aile, karşı tarafın aracına sopayla zarar verdi. Bunu gören araç sürücüsü E.F., yanında bulunan R.U. ile adliye çevresinde tur atarak aracına zarar veren kişiyi bulmaya çalıştı.

OTOMOBİLİ İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

O esnada Y.Z., V.M. ve Y.M.'yi gören araç sürücüsü E.F., aracını şahısların üzerine sürdü. Şahıslar kaçarak kurtulurken, araç istinat duvarına çarparak durabildi. Olay sonrası iki grup sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan E.F., R.U., V.M. ve Y.M., 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.