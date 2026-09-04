Bilecik'te NATO petrol boru hattını patlattılar! NATO ekipleri bölgeye sevk edildi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde DSİ'nin yol çalışması sırasında NATO'ya ait petrol boru hattı iş makinesiyle delindi. Hattın yüzeye çok yakın olması dikkat çekerken, bölgeye jandarma ve NATO ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındı, onarım çalışmaları başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bilecik'te Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO'ya ait petrol boru hattında iş makinesi kaynaklı patlama yaşandı.
YOL YAPIM ÇALIŞMASI PETROL BORUSUNU PATLATTI
Olay; Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyü Köysırtı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen "Toplulaştırma ve Arazi İçi Geliştirme Projesi" kapsamında gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları sırasında NATO'ya ait petrol boru hattı zarar gördü.
NATO EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Boru hattının zarar görmesinin ardından bölgeye NATO ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, olayın meydana geldiği noktada incelemelerde bulunuldu.
YER YÜZÜNE YAKINLIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Çalışma sırasında zarar gören NATO petrol boru hattının yer yüzeyine oldukça yakın bir seviyede bulunması dikkat çekti. Olayın ardından bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, hasar gören boru hattının onarılması için çalışmalara başlandı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken, yaşanan olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla tahkikat başlatıldı.
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