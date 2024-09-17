Bir şehir diken üstünde! 5 yaşındaki Ediz'den saatlerdir haber alınamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bir şehir diken üstünde! 5 yaşındaki Ediz'den saatlerdir haber alınamıyor

Geniş Video İzle

Çanakkale'nin Biga ilçesinde parkta annesiyle oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ediz Taşkan için arama çalışmaları başlatıldı. Biga Belediyesi ekipleri de hoparlörden anons yaparak arama çalışmalarına destek veriyor.

17.09.2024 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde parkta annesinin yanında oynarken kaybolan Ediz Taşkan (5) için ekipler arama çalışması başlattı.

BELEDİYE EKİPLERİ ANONS YAPIYOR

Biga ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında annesinin yanında parkta oynayan Ediz Taşkan, ortadan kayboldu. Annesi çevrede yaptığı aramada Ediz'e ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, Ediz Taşkan için ilçede arama çalışması başlattı. Biga Belediyesi ekipleri de hoparlörden anons yaparak arama çalışmalarına destek veriyor.

Bir şehir diken üstünde! 5 yaşındaki Ediz'den saatlerdir haber alınamıyor
Bir şehir diken üstünde! 5 yaşındaki Ediz'den saatlerdir haber alınamıyor
Bir şehir diken üstünde! 5 yaşındaki Ediz\'den saatlerdir haber alınamıyor

Çanakkale, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Biga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bir şehir diken üstünde! 5 yaşındaki Ediz'den saatlerdir haber alınamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser:
    rabbim tüm çocukları anasına babasına sevdiklerine bağışlasın inşallah sağ salim bulunur yavrumuz 170 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Allah Allah ne oluyor bu çocuklara dikkat edin 100 1 Yanıtla
  • serdar olus:
    Çocuğuna gözkulak olmazsan her şey olur bırakıyorlar parka sonra dedikodu yapmaya başlayınca unutuyorlar çocukları 67 25 Yanıtla
  • Ali Baba:
    çocuklar üzerinden bir oyun oynanıyor hakimizda hayırlısı olsun valla 60 3 Yanıtla
  • Hasan Kaya:
    Cezaları ağırlaştırmadıkları sürece bu tarz haberleri çok duyarız adı üsten ceza caydırıcı olması lazim 5 10 seneyi millet ceza olarak görmüyor.. 47 1 Yanıtla
  • V. A.:
    Ülkeye panik havası veren medya.. herzaman kayboluyor cocuklar.. normal.. ama pskolojıyı şu haberler yaratıyor.. yasaklansın.. 10 31 Yanıtla
  • Uğur Erdem:
    Sabah 09:00 Akşam 22:00 Çalışıyorum evladım sabahçı bu sene sabah 06:00 da kalkıyorum okula götürmek için neden mi ....!!!! kalbi körelmiş merhametsiz birine denk gelmesin diye Allahım sen bize sabır ver 20 0 Yanıtla
  • Recep Acar:
    Bulunmuş çok sevindim 13 1 Yanıtla
  • Amed:
    Yaw ne oluyor bu çocuklara ve kadınlara ortalık sapık alçaklarla dolu lütfen bunlara bir çözüm bulun artık hepimizin çocukları Allah korusun ya rabbi sen onları koru 7 0 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    çocuk kaçırmak moda oldu herhalde ne kadar ayıp 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
22:18 İsrail’in Lübnan’a düzenlediği siber saldırıya Türkiye’den ilk tepki geldi İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki geldi
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 01:13:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bir şehir diken üstünde! 5 yaşındaki Ediz'den saatlerdir haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement