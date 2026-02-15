Tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 1'i ağır 15 yaralı - Son Dakika
Tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 1'i ağır 15 yaralı

15.02.2026 19:48  Güncelleme: 20:05
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, kontrolden çıkarak direğe çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DİREĞE ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 02 ADN 456 plakalı minibüs, iddiaya göre kontrolden çıkarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası direğine çarptı.

1'İ AĞIR 15 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste 1'i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

