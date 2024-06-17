Bodrum'da Kontrolden Çıkan Cip Yaya Kalabalığına Daldı: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bodrum'da Kontrolden Çıkan Cip Yaya Kalabalığına Daldı: 6 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir lüks cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu cadde kenarında yürüyen insanların arasına daldı. Kazada yerli ve yabancı turistlerin de olduğu 6 kişi yaralandı. Olay sonrası bölge adeta savaş alanına döndü.

17.06.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan lüks cip, cadde kenarında yürüyen insanların arasına daldı. Yerli ve yabancı turistlerin olduğu 6 kişi kazada yaralanırken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kaza, Bodrum ilçesinde eğlence mekanlarının yoğun olduğu Gümbet Barlar Sokağı Ayaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede süratli şekilde seyreden CB 5507 KE yabancı plakalı cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle, kaldırımda bulunan kalabalığın arasına daldı. Kazada içlerinde yerli ve yabancı turistlerin de olduğu 6 kişi ezilirken, lüks cip yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Kontrolden Çıkan Cip Yaya Kalabalığına Daldı: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 Netanyahu’nun kararı ülkeyi karıştırdı Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak Netanyahu'nun kararı ülkeyi karıştırdı! Hükümet karşıtları Meclis önünde toplanacak
11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye ’’asgari ücret’’ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye ''asgari ücret'' çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:27 Mehmet Şimşek mesajı vermişti Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor Mehmet Şimşek mesajı vermişti! Bakanlığa bağlı ekipler denetim için sahillere iniyor
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
15:11 Kasabı yorgun mermi mi öldürdü Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak Kasabı yorgun mermi mi öldürdü? Bıçağın üstüne düştüğü iddia edilmişti, gerçek polis incelemesiyle ortaya çıkacak
15:10 Salda Gölü’nün kıyısına asfalt yol yapıldı Salda Gölü'nün kıyısına asfalt yol yapıldı
14:13 Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu Eski İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano evinde ölü bulundu
14:13 “Ben Türkiyeliyim“ sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca’dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar "Ben Türkiyeliyim" sözüyle eleştirilen Oktay Kaynarca'dan cevap: Eli sopalı, ağzı salyalı yargısız infazcılar
14:11 Fransa’da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra’ya kaybetti Fransa'da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra'ya kaybetti
13:33 EURO 2024’te ilk kriz Kosova, ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan’ı UEFA’ya şikayet etti EURO 2024'te ilk kriz! Kosova, ırkçı tezahüratlar nedeniyle Sırbistan'ı UEFA'ya şikayet etti
13:22 Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı Konserinde kendisinden geçen Selen Görgüzel, çılgınlar gibi göbek attı
12:39 AK Parti ile YRP arasındaki bayramlaşma keyifli başladı, gergin devam etti AK Parti ile YRP arasındaki bayramlaşma keyifli başladı, gergin devam etti
11:59 Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar Yetiştiricilerden çoban isyanı: 50 bin lira maaşa çalıştıracak çoban bulamıyorlar
11:59 Mersin’de oltaya yavru köpekbalığı takıldı Mersin'de oltaya yavru köpekbalığı takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 15:47:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Kontrolden Çıkan Cip Yaya Kalabalığına Daldı: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement