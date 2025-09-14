Bolu'da Ayı Saldırısı: Bir Parmak Kaybı - Son Dakika
Bolu'da Ayı Saldırısı: Bir Parmak Kaybı

14.09.2025 17:14
Mudurnu'da fındık bahçesinde ayı saldırısına uğrayan Ertan Kan, parmağını kaybetti ve yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde fındık bahçesinde ayının saldırdığı kişi, bir parmağını kaybederken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Ertan Kan (47), "O an, 'Çocuklarım ne olacak?', 'Nasıl geçim sağlayacaklar?' diye düşündüm. Korkmaya da kaçmaya da fırsatım olmadı" dedi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesine bağlı Yeğenderesi köyünde yaşayan Ertan Kan, geçtiğimiz günlerde fındık bahçesini sulamak için araziye gitti.

AYI SALDIRISINDA YARALANDI

Kan, bahçede aniden yavrusuyla birlikte bir ayıyla karşılaştı. Ayının aniden üzerine hamle yapmasıyla neye uğradığını şaşıran Kan, elindeki sulama borusu parçasıyla kendini korumaya çalıştı. Ayının pençe darbesinden korunmak için kolunu yüzüne siper eden Kan, bileğinden ısırıldı.

Bir süre ayıyla boğuşan ve bu sırada bir parmağı kopan Kan, vücuduna aldığı pençe darbeleriyle kalçasından, bacaklarından ve omuzlarından da yaralandı. Mücadele sonunda kurtulmayı başaran Kan, yaralı halde yola inmeye çalıştı.

TELEFONU DA KIRILDI

Ayının pençe darbeleriyle telefonunun da kırıldığını fark eden Kan, zorlukla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yakınlarının yardımıyla eve getirilen Kan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"PARMAĞIMI KOPARDI, CEP TELEFONUMU DA ISIRDI"

Tedavisinin ardından yaşadıklarını anlatan Ertan Kan, "Fındık bahçesine ilerlerken 5-6 metre ileride ayıları gördüm. Kaçmaya fırsat bulamadan beni iki ayağının arasına çekti. Görünce kaçmaya fırsatım olmadı. Anında iki ayağının arasına indirdi beni. Kalçamdan, elimden ısırdı. Düşünce yerde bir şeyler aradım. Parça plastik hortumu kullandım, elimi bıraktı. Birkaç adım gitti, yavru arkasından gitmeyince geri dönüp orta parmağımı kopardı, bacaklarımı ısırdı. Cep telefonumu da ısırdı" dedi.

Bölgede sık sık ayıların dolaştığını söyleyen Ertan Kan, "Şuan bahçesine giden yok. Birkaç kişi beraber gidiyorlar, gündüz saatlerinde tek başına giden yok" şeklinde konuştu. Ayrıca Kan, saldırının ardından iki parmağında his kaybının oluştuğunu da sözlerine ekledi.

"O AN ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM"

Kan, ayının saldırısı sırasında çocuklarını düşündüğünü ifade ederek, "O an, 'Çocuklarım ne olacak?', 4 çocuk var, 'Nasıl geçim sağlayacaklar?' diye düşündüm. Korkmaya da kaçmaya da fırsatım olmadı, elimde kesici-delici alet de yoktu. Yüzümü ısırmasın diye elimle yüzümü tuttum. Biraz mücadele ettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

