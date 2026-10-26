Bolu'da BOL TUR AŞ davasında 2'si tutuklu 14 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Bolu'da BOL TUR AŞ davasında 2'si tutuklu 14 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

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Bolu\'da BOL TUR AŞ davasında 2\'si tutuklu 14 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
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Bolu\'da BOL TUR AŞ davasında 2\'si tutuklu 14 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
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Bolu'da BOL TUR AŞ'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin davanın ilk duruşmasında 2'si tutuklu 14 sanık hakim karşısına çıktı. Tutuksuz sanıklar savunma yaparken bir sanık, 15 bin Ramazan kolisine ilişkin tutanağı işinden atılma korkusuyla imzaladığını söyledi.

Bolu'da belediye iştiraki BOL TUR AŞ'deki usulsüzlük iddialarına ilişkin 2'si tutuklu 14 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Ramazan kolilerinin eksik teslim edildiği iddiasına ilişkin konuşan Mal Alım Komisyonu Üyesi H.K., "Bana 12 bin adete yakın yardım kolisi teslim edildi. Özgür Bey bana 15 bin adet koliyi teslim aldığına dair tutanak tutmamı söyledi. Ben 15 bin koli olduğunu görmedim. İşimden atılma korkusuyla imzayı attım" dedi.

Bolu Belediyesi iştiraki BOL TUR AŞ'deki ihale yolsuzluğu, zimmet ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 14 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Bolu 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar BOL TUR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal ile tutuksuz yargılanan diğer sanıklar hazır bulundu. MASAK raporuyla ortaya çıkan milyonluk para trafiği ve usulsüzlüklerin görüşüldüğü davada, ilk olarak BOL TUR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Nihat Yıldız ve tutuklu sanık Mustafa Altındal beyanlarını verdi. Duruşmaya verilen öğle arasının ardından tutuksuz sanıklar savunmalarını tamamladı.

"Eksik olup olmadığını da görmedim"

15 bin adet Ramazan kolisinin eksik teslim edildiği iddialarıyla ilgili olarak Mal Alım Kabul Komisyon Üyesi V.Y., "B.M. bana evrakları getirirdi. 'Abla imzan var' şeklinde söylerdi. Mal alım kabul evrağını imzaladım. Kolilerin eksik teslim edildiği konusunda bir bilgim yok. Ben kolileri de görmedim. Eksik olup olmadığını da görmedim" ifadelerine yer verdi.

"Fiyatlar bize yazılı şekilde getirildi"

İhaleye fesat karıştırma iddiasıyla dosyada yer alan yerel firma yetkilisi F.K., "Bize bu fiyat araştırması şeklinde geldi. Biz bunu imzaladık. Yaklaşık maliyet araştırması. Evraklar dolu geldi. Fiyatları biz vermedik. Fiyatlar bize yazılı şekilde getirildi. Fiyat araştırması yaptıklarını söylediler. Fiyatlara baktım, ideal fiyatlarda olduğunu gördüğüm için çok dikkat etmedim" diye konuştu.

"Özgür Nihat Yıldız tutanakları imzala dediği için imzaladım"

3 bin kolinin eksik olduğunu ifade eden Mal Alım Komisyonu Üyesi ve Gerçekleştirme Görevlisi H.K., "Bana 12 bin adete yakın yardım kolisi teslim edildi. Özgür Nihat Yıldız tutanakları imzala dediği için imzaladım. Özgür Bey bana 15 bin adet koliyi teslim aldığına dair tutanak tutmamı söyledi. Tuttuğum tutanaklarda toplam 15 bin adet yardım kolisinin teslim alındığına dair imza attım. Tutanağı Özgür Nihat Yıldız'ın talimatıyla tuttum. Koliler peyderpey geldi. Çok hızlı şekilde geldi, 8 bin adedi bir yere, 4 bin adedi de başka bir birime geldi. Toplamda 12 bin koli geldi. Ben 15 bin koli olduğunu görmedim. İşimden atılma korkusuyla imzayı attım. 15 bin koliyi fark ettiğimde durumu G.M.'ye bildirdim" dedi.

İddianamede sanıklar hakkında istenen cezalar

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yıldız hakkında "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 2 kez 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 kez 3 yıldan 7 yıla kadar, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 2 kez 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, tutuklu sanık Altındal için "zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar ve "zincirleme şekilde zimmete yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Sanıklar B.M., F.K. ve H.G.'nin ise "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, diğer sanıklar G.M, H.K, M.A, S.K, S.G, S.G. ve V.Y. hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası istenirken, O.Ö. hakkında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuluyor. İddianamede, İ.Ç. için "zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya ve "zincirleme şekilde edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya ve "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 8 yıl 16 ay 15 günden 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: İHA
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