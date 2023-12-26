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Bolu'da doğum sancısıyla acile gelen genç kadının bebeği ameliyatta hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bolu'da doğum sancısıyla acile gelen genç kadının bebeği ameliyatta hayatını kaybetti

Bolu'da doğum sancısıyla acile gelen genç kadın, bir süre sıra bekledikten sonra ameliyata alındı. Ameliyatta bebeğin anne karnında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hastane önünde kızının doğum haberini beklerken, ölüm haberini alan babanın feryatları ise yürekleri dağladı.

Bolu\'da doğum sancısıyla acile gelen genç kadının bebeği ameliyatta hayatını kaybetti
26.12.2023 - 14:36,
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Bolu'da doğum sancısıyla acile gelen genç kadın, bir süre sıra bekledikten sonra ameliyata alındı. Ameliyatta bebeğin anne karnında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hastane önünde kızının doğum haberini beklerken, ölüm haberini alan babanın feryatları ise yürekleri dağladı.

DOĞUM İÇİN SIRA BEKLEDİ

Bolu'da Gamze Çağlar sabah saatlerinde doğum sancısı sebebiyle eşi Ali Çağlar ile birlikte Bolu İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne geldi. Hastanenin acil kısmından giren Gamze Çağlar, bir süre sıra bekledi. Hastanede durumunun acil olduğunu belirten kadın, bir süre daha sıra bekledikten sonra ameliyata alındı.

GÜZEL HABERİ BEKLERKEN ÖLÜM HABERİ GELDİ

Ameliyatta Gamze Çağlar'ın karnındaki bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hastane önünde mutlu haberi bekleyen baba Ali Çağlar, kızının doğum haberi yerine ölüm haberini alınca yıkıldı. Acı haberi alan Ali Çağlar, "Sabah geldiğimizde bebeğimiz yaşıyordu. Hastaneye getirdim. 2 saat burada bekledik. Şikayetçi olacağım" dedi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ali Çağlar'ın babası Recep Çağlar ise "Doğumu gelmiş hasta dışarıda bekletilir mi? Çocuk canlıydı sabah getirdiğimizde. Doğumuna zaten 3 gün kalmıştı. Kimseye bir zarar vermedik" diye konuştu. Ailenin hastaneden şikayetçi olacağı öğrenildi.

Anne karnında yaşamını yitiren kız bebeğe "Elisa" isminin konulmasının planlandığı ifade edildi. Öte yandan, konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, bebeğin kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da doğum sancısıyla acile gelen genç kadının bebeği ameliyatta hayatını kaybetti - Son Dakika


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