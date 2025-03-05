Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Alya'nın son sözleri yürekleri yaktı: Çok şanslıyız - Son Dakika
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Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Alya'nın son sözleri yürekleri yaktı: Çok şanslıyız

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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında annesiyle birlikte hayatını kaybeden 10 yaşındaki Alya'nın son sözleri milyonların yüreğini yaktı. Videoda gidecekleri tatili heyecanlı bir şekilde anlatan Alya, "Çok şanlıyız çünkü Grand Kartal'da yer varmış rezervasyon yaptırdık. Biz de ailece kayağa tatile gideceğiz." dedi.

05.03.2025 09:34  Güncelleme: 09:47
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Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti. İhmaller zinciri sonucu çıkan yangında arasında Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Kübra Tonguç Altın ile 10 yaşındaki kızı Alya Altın da yaşamını yitirdi. Türkiye'yi derinden etkileyen yangın faciasının acı izleri halen tazeyken eşi Kübra ve kızı Alya'yı kaybeden Hilmi Altın'ın sosyal medyada paylaştığı video milyonların yüreğini yaktı.

Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Alya'nın son sözleri yürekleri yaktı: Çok şanslıyız

"ÇOK ŞANSLIYIZ ÇÜNKÜ GRAND KARTAL'DA YER VARMIŞ"

Sosyal medya hesabından kızı Alya'nın faciadan günler önce çektiği videoyu paylaşan Hilmi Altın, "Çok şanslıyız..." notunu düştü. Minik Alya'nın gidecekleri tatili heyecanlı bir şekilde anlatması izleyenleri derinden etkiledi. Alya videoda, "Çok şanlıyız çünkü. Grand Kartal'da yer varmış ve biz de rezervasyon yaptırdık. Birlikte tatile gideceğiz, kayağa. Ayrıca annem bizim ETS Tur'da çalışan Banu ablama, 'Derin'in ailesiyle yan yana oda tutmaya çalışır mısın?' dedi. Banu ablam da çalışıyor ama olmazsa da bir şey olmaz. En azından birlikte tatile gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Alya'nın son sözleri yürekleri yaktı: Çok şanslıyız

"GÖZ GÖRE GÖRE KATLİAM YAPILDI"

Yangından sonra yaptığı paylaşımda yaşadıkları dehşeti anlatan Hilmi Altın, sorumluların hak ettiği cezayı alabilmesi için var gücüyle savaşacağını belirtmişti. Hilmi Altın, "Biz o otele ilk kez giderken, iki aile, pusetten beri beraber büyüyen, birlikte üniversite planları kuran, aynı evde yaşamaya hayali ile büyüyen çocuklarımızın tatil arzularını yerine getirmek istedik. Ancak beraber cennete yürüyeceklerini bilemezdik. Kızımızı canından çok seven eşim de asla ayrı kalamadığı minik kuşunu, son nefesinde dahi bırakmadı. Beraber gittiğimiz Yalçın ailesinden Atakan Hoca mı ve minik Derin'imi, canım kızım Alya'm ve canım eşim Kübra'm ile beraber yitirdik. Atakan'ımızın eşi biricik Yaprak ve kızı Defnemiz ise güçlükle kurtularak ailelerine ve bizlere bağışlandı. O gün o odada ve o otelde kendi canları pahasına insanlar için koşturan herkesten Allah razı olsun. Çok büyük bir can pazarıydı. Ancak bu bir talihsizlik değildi! Göz göre göre bir katliam yapıldı. Bizlere o otelde resmen ölümlerden ölüm beğen denildi." şeklinde konuşmuştu.

Bolu\'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Alya\'nın son sözleri yürekleri yaktı: Çok şanslıyız

Kartalkaya, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Tatil, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybeden Alya'nın son sözleri yürekleri yaktı: Çok şanslıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Erginer:
    Ah be. Cocuk..... 22 0 Yanıtla
  • şenol çolak:
    Mekanın cennet olsun melek yuzlum zaten çocuktun melek oldun cennete gıttın çok acı çok RABBİM aılene saborlar versin.bir insanın belkide yasayabileceğı en büyük acı. 19 0 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Otel sahibi vahşiler en ağır cezayı deyil eyer bu ülkede zerre kadar adalet varsa kısasa kısas uygulanır aksi bir durumda ne ceza verilirse verilsin adalet yerini bulmaz 18 0 Yanıtla
  • duygu erişen:
    Ah yavrucum ah 9 0 Yanıtla
  • Hakan Demirel:
    Mekanın cennet olsun allah rahmet eylesin 5 0 Yanıtla
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