Borsa İstanbul'da 12 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Borsa İstanbul'da 12 Şüpheli Tutuklandı

Piyasa manipülasyonu iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

02.05.2025 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Borsa İstanbul işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları ve piyasayı manipüle etmek iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca soruşturma başlatılmış, bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketlerde bulunan 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin 13'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan 13 şüphelinin yakalandığı operasyonda bu kişilere ait adreslerde ruhsatsız tabanca, 73 mermi, 2 milyon 420 bin lira bedelli senet, 33 bin lira, uyuşturucu ve dijital materyaller ele geçirilmişti. Diğer yandan firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

13 şüpheli adliyeye sevk edilmişti

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların polisteki ifade işlemleri sona ermiş, 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında ise 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Operasyon, Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Borsa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Borsa İstanbul'da 12 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye’den Otoyolda ters yöne giren sürücü felakete yol açıyordu Görüntü Türkiye'den! Otoyolda ters yöne giren sürücü felakete yol açıyordu
“Sicilim bozulmasın“ deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu "Sicilim bozulmasın" deyip alkolmetreye üflemedi, bedeli çok ağır oldu
Ekmekte cam tehlikesi alarmı ABD’de ürünler geri çağrıldı Ekmekte cam tehlikesi alarmı! ABD'de ürünler geri çağrıldı
Fatih Terim’in kızının yeni işi belli oldu Fatih Terim'in kızının yeni işi belli oldu
Altın fiyatları temkinli bekleyişte Altın fiyatları temkinli bekleyişte
Sokak ortasında kadına şiddet Tekme tokat darbedip saçlarından sürüklediler Sokak ortasında kadına şiddet! Tekme tokat darbedip saçlarından sürüklediler
Fenerbahçe’yi yakan hakem dün yine ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'yi yakan hakem dün yine ortalığı karıştırdı
Ünlü sunucu Nermin Öztürk trafikte maruz kaldığı magandalığı gözyaşları içinde anlattı Ünlü sunucu Nermin Öztürk trafikte maruz kaldığı magandalığı gözyaşları içinde anlattı
İşte 5 soruda Yarısı Bizden kampanyasının detayları İşte 5 soruda Yarısı Bizden kampanyasının detayları
Galatasaray yeni Muslera’sını buldu Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Dolar, altın ve borsa kritik kararı bekliyor Bugün açıklanacak Dolar, altın ve borsa kritik kararı bekliyor! Bugün açıklanacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 08:33:11. #7.12#
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'da 12 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.