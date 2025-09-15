Boşanma Aşamasında Eşini Vuran Adam Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Boşanma Aşamasında Eşini Vuran Adam Kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
Boşanma Aşamasında Eşini Vuran Adam Kamerada
15.09.2025 14:47  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Boşanma Aşamasında Eşini Vuran Adam Kamerada
Haber Videosu

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki adam, eşini pompalı tüfekle vurarak kaçtı. O anlar kamerada.

Büyükşehir Mahallesi Beylikdüzü Caddesi'nde, Yalçın K. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşinin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitenin lobisine geldi. Aralarına bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Lobiden ayrılan adam daha sonra elinde pompalı tüfekle kadını ayağından vurup kaçtı.

EŞİNİ VURUP KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi için hastaneye kaldırdı. Şüpheli hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Boşanma aşamasındaki eşini ayağından vurup kaçtı

POMPALI TÜFEK ÇÖPÜN YANINDA BULUNDU

Şüphelinin kaçış güzergahını takip eden polis ekipleri, Barış Mahallesi İmren Aykut Caddesi'nde bulunan çöp konteynerinin içinde olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirdi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Boşanma aşamasındaki eşini ayağından vurup kaçtı

O ANLAR KAMERADA

Gözaltına alinan şüphelinin eşinin çalıştığı yere elinde siyah poşet içerisinde pompalı tüfek ile geliş ve gidişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Boşanma aşamasındaki eşini ayağından vurup kaçtı
Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Güvenlik, istanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Aşamasında Eşini Vuran Adam Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Evden ceset kokusu geliyor’ ihbarı ekipleri alarma geçirdi, gerçek bambaşka çıktı 'Evden ceset kokusu geliyor' ihbarı ekipleri alarma geçirdi, gerçek bambaşka çıktı
İşgalden kurtarılan Karabağ’da alçak plan Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı İşgalden kurtarılan Karabağ'da alçak plan! Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
Burnley-Liverpool Maçında Nefes Kesen Son Dakika Golü Burnley-Liverpool Maçında Nefes Kesen Son Dakika Golü
Fenerbahçeli taraftarlardan Galatasaray’a gönderme: Taraftar çıldırdı, Ederson’u istiyor Fenerbahçeli taraftarlardan Galatasaray'a gönderme: Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, taraftarın isteğine kayıtsız kalamadı Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, taraftarın isteğine kayıtsız kalamadı
Aileler arasındaki kavgada pompalı tüfekle eve ateş açtı O anların görüntüleri ortaya çıktı Aileler arasındaki kavgada pompalı tüfekle eve ateş açtı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
Trabzonspor, Kadıköy’de 10 kişi Trabzonspor, Kadıköy'de 10 kişi

14:58
Ali Koç kanadından Trabzonspor’a 2 görselli cevap: Herkes haddini bilsin
Ali Koç kanadından Trabzonspor'a 2 görselli cevap: Herkes haddini bilsin
14:38
İntihar mı etti Ufuk Özkan hakkında korkutan iddia
İntihar mı etti? Ufuk Özkan hakkında korkutan iddia
14:33
Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor
Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor
14:25
Batman’daki vahşetin nedeni belli oldu Çoluk çocuk demeden katlettiler
Batman'daki vahşetin nedeni belli oldu! Çoluk çocuk demeden katlettiler
14:18
Fenerbahçe’den sürpriz karar: Biz artık yokuz
Fenerbahçe'den sürpriz karar: Biz artık yokuz
13:51
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
Kurultay davasının ertelenmesi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Yatırım hazırlığı genelgesi Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yatırım hazırlığı genelgesi Resmi Gazete'de
13:01
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor işte ilk hafta programı
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı
12:59
4 kişilik ailenin katledildiği silahlı saldırıda gözaltı sayısı 18’e yükseldi
4 kişilik ailenin katledildiği silahlı saldırıda gözaltı sayısı 18'e yükseldi
12:13
İki sistem birleşiyor: Milyonlarca çalışanın maaşından kesinti yapılacak
İki sistem birleşiyor: Milyonlarca çalışanın maaşından kesinti yapılacak
11:59
Kayseri’de ahırdaki depoda bulunan 1,5 ton et imha edildi
Kayseri'de ahırdaki depoda bulunan 1,5 ton et imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 15:28:09. #7.13#
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasında Eşini Vuran Adam Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.