Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşi Tarafından Öldürüldü

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde genç bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü.

Olay bu gece Beşikdüzü ilçesinin Adacık mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Sinem Topaloğlu (28) adlı bir kadın 1. katta oturduğu evine balkondan giren boşanma aşamasında olduğu eşi A.E.S. tarafından tabanca ile kalbinden vurularak öldürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Sinem Topaloğlu'nun bir süredir dolmuş şoförü eşi tarafından ölüm tehditleri aldığı, A.E.S.'nin olay yerinden motosiklet ile kaçarken kendisine müdahale etmeye çalışan bir bekçiyi de ayağından vurduğu belirlendi. A.E.S.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralı bekçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - TRABZON