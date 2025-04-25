Türk futbolunun önemli isimlerinden genç teknik direktör Bülent Uygun, büyük bir acıyla sarsıldı.
Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Almina Tude Uygun'un cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek. Cenaze törenine, spor camiasından birçok ismin yanı sıra futbolcular ve Uygun ailesine yakın isimlerin katılması bekleniyor. Uygun ailesini yalnız bırakmak istemeyen dostları ve sevenlerinin cenazeye yoğun ilgi göstermesi öngörülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti - Son Dakika
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