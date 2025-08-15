Burdur'da Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Burdur'da Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

Burdur\'da Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı
15.08.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur-Fethiye yolundaki tek şeritli yolda hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Burdur'da yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, hatalı sollama yapan panelvan ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

PANELVAN İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, 11.30 sıralarında Burdur- Fethiye kara yolu Kuş Gözlem Evi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kara yolları tarafından yürütülen yol çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, Fethiye istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Şerafeddin Y. (55) idaresindeki 15 HK 825 plakalı et yüklü panelvan, önündeki aracı sollamak için karşı şeride geçip ilerlediği esnada karşı istikametten gelen Emine Gürel (38) idaresindeki 15 NU 175 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Kazada panelvan sürücüsü Şerafeddin Y. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Saddam A. (24) ile hafif ticari araç sürücüsü Emine Gürel ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Armağan Gürel (62), Rıza Gürel (62) ve Enes K. (6) yaralandı.

Panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

KADIN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hafif ticari araç sürücüsü Emine Gürel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Rıza Gürel ve Armağan Gürel ağır yaralı, Enes K, Şerafeddin Y. ve Saddam A. ise hafif yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Gürel'in yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Emine Gürel'in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

KAYINVALİDE İLE KAYINBABA DA KURTARILAMADI

Yaralılardan durumu ağır olan Emine Gürek'in kayınpederi Rıza Gürel ve kayınvalidesi Armağan Gürel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yol çalışması nedeniyle tek şeritten ilerleyen yolda dubalama çalışması olmaması dikkat çekti. Hayatını kaybeden Emine Gürel'in Rıza Güler'in gelini olduğu ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Fethiye, 3-sayfa, Ulaşım, burdur, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Berke Özer, Lille’e transfer oldu İşte bonservis bedeli Berke Özer, Lille'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Sakarya’da trafikte dehşet anları Çekiç, sopa ne varsa kullandılar Sakarya'da trafikte dehşet anları! Çekiç, sopa ne varsa kullandılar

15:46
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
16:44
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
5 ilde orman yangını, alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 17:00:34. #7.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.