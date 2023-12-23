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Burdur'da otomobil çocuğa çarptı, 6 yaşında çocuk yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da otomobil çocuğa çarptı, 6 yaşında çocuk yaralandı

Burdur'da seyir halindeki bir otomobil, aniden yola fırlayan 6 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra arkasından gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Burdur\'da otomobil çocuğa çarptı, 6 yaşında çocuk yaralandı
23.12.2023 - 16:52,
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Burdur'da, seyir halindeki otomobilin önce aniden yola fırlayan çocuğa, sonra arkasından gelen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 yaşında çocuk yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Burdur merkez Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Ö. idaresindeki 15 DC 999 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeyken, babasıyla birlikte restorandan çıkıp bir anda yola fırlayan 6 yaşındaki B.Ö.'ye çarptı. Çocuğa çarpınca panikleyen Ş.Ö geri manevra yaparak arkasından gelen P.D. idaresindeki 15 DE 881 plakalı otomobile vurdu. Oğluna otomobil çarptığını gören baba sinir krizi geçirip, göz yaşlarına boğuldu.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı B.Ö. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücüler ise ifadesi alınmak üzere önce hastaneye daha sonra polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - BURDUR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da otomobil çocuğa çarptı, 6 yaşında çocuk yaralandı - Son Dakika


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