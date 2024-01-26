Bursa'da 45 kaçak göçmen ve 2 organizatör kıskıvrak yakalandı

Kaçak göçmenleri 1000 ile 3000 Dolar arasında ücretle taşıdılar, polisten kaçamadılar

BURSA - Bursa'da ülkeye yasa dışı yollarla giren 45 kaçak göçmen ve 2 organizatör kıskıvrak yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken 2 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan soruşturma neticesinde ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlerin bulunduğu 2 aracın Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Niğde, Ankara, Eskişehir üzerinden Bursa'ya geleceklerini tespit etti. Yapılan soruşturma neticesinde alınan güvenlik önlemleri sonrası araçlar şehir merkezi girişinde durduruldu.

47 kaçak göçmen yakalandı

Her iki araçta yapılan kontrollerde sürücüler dahil toplamda 45 yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmen gözaltına alındı.

Bu yolculuk için organizatörlere 1000 Dolar ile 3000 Dolar arasında ücretle taşıdığını söyledi. Bunun üzerine ekipler araç sürücüleri S.E. ile A.H.S. gözaltına alındı. 45 yabancı uyruklu göçmen, gerekli adli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Adli makamlardan alınan talimat sonrası yapılan aramaların ardından el konularak otoparka çektirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu iki organizatör, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.