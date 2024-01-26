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Bursa'da 45 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 45 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Bursa'da yapılan operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla giren 45 kaçak göçmen ve 2 organizatör kıskıvrak yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatörler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa\'da 45 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı
26.01.2024 - 10:07,  Güncelleme: 10:09
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Bursa'da ülkeye yasa dışı yollarla giren 45 kaçak göçmen ve 2 organizatör kıskıvrak yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, 2 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan soruşturma neticesinde ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlerin bulunduğu 2 aracın Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Niğde, Ankara, Eskişehir üzerinden Bursa'ya geleceklerini tespit etti. Yapılan soruşturma neticesinde alınan güvenlik önlemleri sonrası araçlar şehir merkezi girişinde durduruldu.

Her iki araçta yapılan kontrollerde sürücüler dahil toplamda 45 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Bu yolculuk için organizatörlerin bin dolar ile 3 bin dolar arası ücretle taşıma yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine ekipler araç sürücüleri S.E. (25) ile A.H.S.'yi (33) gözaltına alındı. 45 yabancı uyruklu göçmen, gerekli adli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Adli makamlardan alınan talimat sonrası yapılan aramaların ardından araçlar, el konularak otoparka çektirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu iki organizatör ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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