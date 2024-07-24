Bursa'da Boşandığı Eşinin Selasını Duymasıyla Şaşkına Düştü - Son Dakika
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Bursa'da Boşandığı Eşinin Selasını Duymasıyla Şaşkına Düştü

Bursa'da dini nikahlı eşinden ayrılan bir kadın, camiden kendi selasının okunduğunu duyunca şaşkına döndü. Boşandığı eşinin selasını okutan koca, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Kadın, ölmeden selasının verilmesinin tuhaf bir deneyim olduğunu söyledi.

24.07.2024 10:36
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Bursa'da dini nikahlı eşinden ayrılan kadın, camiden kendi selasının okunduğunu duyunca şaşkına döndü. Boşandığı eşinin selasını okutan koca, o anları da cep telefonuyla kayda aldı. Ölmeden selası okutulan Tuğçe Emir, "İnsan ölmeden selası verilince bir tuhaf oluyormuş" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı çifti 6 yıl önce dini nikah yaparak evlendi. Bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik ve eşinin madde kullandığı iddiasıyla Tuğçe Emir, eşini terk ederek çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gitti. Sürekli eski eşi Zafer Kufacı tarafından ölüm mesajları aldığını iddia eden Tuğçe Emir son olarak dün daha büyük bir şok yaşadı. Oturduğu mahallede bulunan camiden öğlen vakti kendisinin selasını duymasıyla şoke oldu. Hemen korkan ve panik yapan Emir, cami görevlilerine ulaştı. Cami görevlileri ise bir süre hoparlörden selanın yanlış olduğunu belirten anonslar yaptı. Boşandığı eşi tarafından selasının verilmesiyle panik yapan Tuğçe Emir, soluğu polis merkezinde aldı. Eski eşinden şikayetçi olan Emir yetkililerden yardım bekliyor.

Verdirttiği selayı gülerek video kaydı almış

Eski eş Zafer Kufacı, sela için cami imamına eski eşi Tuğçe Emir'in bilgilerinin yazdığı kağıdı vererek yakın bir noktada bekledi. Okunan öğle namazının ardından eski eşi için verilen selayı ise cep telefonu ile gülerek kayıt aldı.

"Dün cami hocasının yanına giderek selamı verdiriyor" diyen Tuğçe Emir, "Eski eşim zaten madde bağımlısı bir insan. Daha önce de bana ölüm tehditlerinde bulunuyordu. Bununla ilgili uzaklaştırma kararı da mevcut. Cami hocasına giderek benim adıma sela verdiriyor, beni ölümle tehdit ediyor. Bana ölüm tehditleri mesajları atıyor. Dün cami hocasına gidiyor ve selamı verdiriyor. Sonra da video çekerek paylaşıyor ve insanlara gösteriyor. Korktum tabi ki. İnsan kendisi selasını verince nasıl olur? Selada, 'cenazesi ikindede kaldırılacak' denilince 'acaba bana bir şey mi yapacak o saate kadar' diye korktum. Sonra zaten durumu polise bildirerek şikayetçi oldum. 6 yıldır evliydik bir oğlum var. Madde bağımlısı olduğu için ayrıldım" şeklinde konuştu.

"Kendi senaryo yazdı ve kendi de figüran olarak oynadı" diyen mahalle sakini Ali İlhan ise, "Bir akşam önce buradaki imam arkadaşımızın yanına gelmiş. 'Benim bir selam var, bunu verebilir misiniz' demiş. Verdiği kağıtta yanlış bilgi olunca selayı vermemişler. Tekrar gelmiş sela verilmesi için. Cami görevlileri de tekrar gelince güvendi ve selayı verdi. Daha sonra yanlış olduğu anlaşılınca hoparlörden 'yanlış seladır' diye anonslar yapıldı. Öldü denilen kadının eski eşi geliyor. Kendi kendine bir senaryo yazdı, kendi de figüran olarak oynadı" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, şüpheli Zafer Kufacı'nın ifadesine başvurulacağı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Boşandığı Eşinin Selasını Duymasıyla Şaşkına Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Boşandığı Eşinin Selasını Duymasıyla Şaşkına Düştü - Son Dakika
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