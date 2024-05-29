Bursa'da Cinnet Getiren Baba 3 Çocuğunu Öldürdü - Son Dakika
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Bursa'da Cinnet Getiren Baba 3 Çocuğunu Öldürdü

Bursa'da yaşanan vahşet olayında, Murat Kılıç isimli baba, cinnet getirerek 11 yaşındaki kızı Zeynep ile 6 yaşındaki kızı Aslı'yı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali'yi ise boğarak öldürdü. Baba, polise teslim olduktan sonra cesetler Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

29.05.2024 19:38
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Bursa'da vahşet: Cinnet getiren baba 3 çocuğunu öldürdü

BURSA - Bursa'da yaşayan 39 yaşındaki Murat Kılıç, evinin bodrumunda kızları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı Kılıç'ı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlunu ise boğarak öldürdü. Cinnet getiren baba polise teslim olmasının ardından cesetler Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Baba Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları Zeynep ve Aslı'yı kesici aletle, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek teslim oldu.

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri, üç çocuğun cansız bedenlerini buldu. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Cinnet Getiren Baba 3 Çocuğunu Öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Cinnet Getiren Baba 3 Çocuğunu Öldürdü - Son Dakika
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