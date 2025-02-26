Bursa\'da Çocuk Kavgası: Darp Anları Sosyal Medyada Paylaşıldı

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Bursa'da bir gurup çocuk, kavga ettiği bir başka çocuğu aralarına alıp darp etti. Yere kapanan çocuğa tekme ve yumruklarla saldıran 15-16 yaşındaki çocuklar o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde 15-16 yaşlarında bir gurup çocuk, tartıştıkları başka bir çocuğa saldırdı. Onlarca çocuğun tekme ve yumruklarla darp ettiği çocuk, yere düştü. Tek başına kalan çocuğu yerde de darp etmeye devam eden saldırganlar bununla da yetinmeyip, darp ettikleri çocuğu kayda alıp sosyal medya da paylaştılar. - BURSA