Bursa'da Eski Eşine Bıçakla Saldıran Kadına 15 Yıl Cezaya İtiraz Reddi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Eski Eşine Bıçakla Saldıran Kadına 15 Yıl Cezaya İtiraz Reddi

Bursa\'da Eski Eşine Bıçakla Saldıran Kadına 15 Yıl Cezaya İtiraz Reddi

Bursa'da eski eşi Refik A.'yı kasten yaralayan Ülkü Akdemir'e 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Yargıtay, önceki cezanın onandığını duyurdu. Akdemir, 'haksız tahrik' indirimiyle cezasını çekmek zorunda kalacak.

24.11.2024 10:09  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da, eski kayınpederi H.A.'yı (75) darbettiği gerekçesiyle ev hapsine çarptırılan, velayeti kendisinde olan 4 yaşındaki kızı P.A.A.'yı hafta sonu almaya gelen eski eşi Refik A.'yı (51) üzerine tiner döküp 2 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ülkü Akdemir'e (40), yerel mahkemenin, 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 'haksız tahrik' indirimiyle 13 yıl 4 ay ve 'Hakaret' suçundan 2 ay 7 gün hapis cezası verdiği kararı, Yargıtay onadı. Akdemir'in, benzer suçu mükerrer işlediği için, cezanın tümünü çekmesine hükmedildi.

Bursa'da yaşayan 1 çocuk annesi Ülkü Akdemir, 6 yıl önce Refik A. ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden bir kız çocuğu olan Akdemir, 3 yıl önce eşinden boşandı. Kızının velayeti de kendisinde kalan Akdemir, ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım (21) ve kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre; eski kayınpederi H.A., oğluna ait evrakı almak üzere 17 Mayıs 2023'te, Akdemir'in çocuklarıyla yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Akdemir ve oğlu Ahmet Baran Yıldırım ile eski kayınpederi arasında arbede yaşandı. H.A.'nın şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Ahmet Baran Yıldırım tutuklanırken, Ülkü Akdemir ise ev hapsine çarptırıldı.

KIZI KORUMAYA ALINDI

Bursa'da hiçbir yakını olmadığı öne sürülen Ülkü Akdemir ile velayeti kendisinde olan kızı P.A.A., zorunlu olarak ev hapsine alındı. Annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden çıkamayan, haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., diğer günleri ise evde geçirmeye başladı.

Akdemir, 2023 Ağustos'ta, kızını almaya gelen eski eşiyle, çocuğuna kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ülkü Akdemir, Refik A.'nın üzerine tiner döküp bıçakla karın ve bacak bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Refik A., kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsindeki Ülkü Akdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Velayeti annesinde olan P.A.A. ise Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

'REFİK ÖLMEDİ Mİ' MESAJI

Savcılık soruşturması sonunda hakkında 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ülkü Akdemir, önceki duruşmalarda verdiği ifadesinde, "Eski eşimin kızıma cinsel istismarda bulunduğunu düşündüm. Aramızdaki tartışma büyüdü. Ben de yüzüne tiner atıp, 2 defa bıçakladım. 14 Mayıs'ta da kendisinden şikayetçi olmuştum. Olayın ardından Refik'in çalışanına, 'Refik daha ölmedi mi?' diye mesaj attım ama kendisini öldürme kastı ile hareket etmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşmada yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Refik A. ise "Kızımı olay günü yanımdaki personelim ile almaya gittim. Bu kadın yüzüme tiner atıp beni bıçakladı. Uzun süre hastanede kaldım ve ameliyat edildim. Cinsel istismarla ilgili elinde kanıt yok. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDI

Ülkü Akdemir'e, 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak, bu cezayı 13 yıl 4 aya düşürdü. Akdemir'e ayrıca, 'Hakaret' suçundan da 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

CEZASININ TÜMÜNÜ ÇEKMESİNE HÜKMEDİLDİ

İstinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından Akdemir'in avukatı itirazda bulununca, dosya Yargıtay'a taşındı. Yerel mahkemenin, 'haksız tahrik' indirimiyle verdiği hapis cezasını onayan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi onama kararında, Akdemir'in, daha önce de eski kayınpederini darbetmesini gerekçe gösterip, benzer suçu mükerrer işlediği için, cezanın tümünü çekmesine hükmetti.

Kaynak: DHA

İstanbul, Yargıtay, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Eski Eşine Bıçakla Saldıran Kadına 15 Yıl Cezaya İtiraz Reddi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:09 Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı şaşkına çeviren istek Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek
08:56 Meteoroloji’den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 49 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
08:10 Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor
07:38 Bakan Kacır’ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
22:17 Naci Görür’den kritik uyarı: Antalya’daki fay sistemi 7 ve üzeri deprem üretebilir Naci Görür'den kritik uyarı: Antalya'daki fay sistemi 7 ve üzeri deprem üretebilir
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
09:07 İmamoğlu’ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: Hukuki değil
08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarını canlı yayında bitirdi
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 10:31:26. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Eski Eşine Bıçakla Saldıran Kadına 15 Yıl Cezaya İtiraz Reddi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.