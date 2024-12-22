Bursa\'da Ev Yangını: Can Kaybı Yok

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Tek katlı evde çıkan yangın geceyi aydınlattı

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın geceyi aydınlattı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın neticesinde evde maddi hasar oluştu.

Yangın, 05.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri geceyi aydınlatan yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı bulunmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.