Aniden yola çıkan bisikletteki 2 gence minibüs çarptı

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Akaryakıta bir okkalı zam daha

Yürekleri yakan kaza Bursa'da meydana geldi. Arkadaşı ile bisikletle seyreden B.A, sokaktan caddeye çıktı. O sırada gelen minibüs, bisiklete çarparak savurdu. Hastaneye kaldırılan 2 arkadaştan 1'i hayatını kaybederken diğerinin durumu ise ciddiyetini koruyor. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kayda geçti.

ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDULAR

Yeşilyayla Sokak'tan Mümin Gençoğlu Caddesi'ne aniden çıkan bisiklet sürücüsü B.A ve arkadaşı, seyir halinde olan yolcu minibüsünün çarpmasıyla savruldu.

Kaza o kadar şiddetliydi ki B.A ve arkadaşı başına aldığı darbeyle yerde yatmaya başladı. Olayı görenler hemen ambulansa haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

TALİHSİZ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Bisiklet sürücüsü B.A doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arkadaşının ise hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden B.A.

Polisin kazayla ilgili başlattığı çalışma devam ederken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.