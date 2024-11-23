Bursa\'da Kar Yağışı Hayatı Durma Noktasına Getirdi

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Bursa'da kar yağışıyla hayat durdu: İlçe yolları kapandı, ekipler açmaya çalışıyor

Şiddetli kar yağışı ve kayan araçlar yolları kapadı, sürücüler mağdur kaldı

Karayolları ve büyükşehir belediye ekipleri kapanan yolları açmaya çalışıyor

BURSA - Bursa'da etkili olan kar yağışı ana yollar ve bazı ilçelerle bağlantılı yolların kapanmasına sebep olurken, yola hazırlıksız çıkan sürücüler mahsur kaldı. Bazı noktalarda kayan araçlar ve tırlar da ulaşımın aksamasına sebep oluyor. Karayolları ve Büyükşehir ekipleri yolları açmaya çalışıyor

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı Bursa'da etkili oldu. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da kar kalınlığı 25-30 santimetreyi buldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da vardı. Kimi vatandaşlar, kar yağışıyla birlikte Uludağ'a çıkmak isterken, şiddetli kar yağışı sonrası yollar kapandı. Hazırlıksız sürücüler yollarda mahsur kalırken, Bursa Ankara karayolu Kestel Ümitalan ve Mezitler bölgesi, İznik- Yenişehir yolu, Orhaneli- Büyükorhan Yolu, Bursa Keles Yolu da etkili yağış sonrası kapandı. Çok sayıda sürücü yollarda mahsur kalırken, yolda kalan bazı araçlar ve tırlar da trafiği kilitledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan köy yollarını açmaya çalışıyor.