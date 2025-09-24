Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde taraflar arasında yaşanan husumet, silahlı saldırıya dönüştü. Pompalı tüfekle vurulan bir kişi ağır yaralandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Özay Aslin ile Kenan B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, iddiaya göre Aslin, Kenan B.'yi iki arkadaşıyla birlikte darp etmişti.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Bitmeyen husumet, dün Demirtaş Mahallesi'nde yeniden karşı karşıya gelmeyle sonuçlandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, Kenan B. yanında getirdiği pompalı tüfekle Özay Aslin'in üzerine ateş açtı.

Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Aslin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Saldırının ardından Kenan B. polis ekiplerine teslim oldu. Olay anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.