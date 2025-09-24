Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu

Haberin Videosunu İzleyin
Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu
24.09.2025 00:41  Güncelleme: 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu
Haber Videosu

Bursa'da husumetli iki kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Tüfeğine sarılan saldırgan, kalabalık grubun içine dalıp, husumetlisini başından vurdu. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde taraflar arasında yaşanan husumet, silahlı saldırıya dönüştü. Pompalı tüfekle vurulan bir kişi ağır yaralandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Özay Aslin ile Kenan B. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, iddiaya göre Aslin, Kenan B.'yi iki arkadaşıyla birlikte darp etmişti.

Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Bitmeyen husumet, dün Demirtaş Mahallesi'nde yeniden karşı karşıya gelmeyle sonuçlandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, Kenan B. yanında getirdiği pompalı tüfekle Özay Aslin'in üzerine ateş açtı.

Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu

Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Aslin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Saldırının ardından Kenan B. polis ekiplerine teslim oldu. Olay anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Osmangazi, Kavga, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çakıcı’ya yakınlığıyla bilinen iş insanını öldüren kişi örgüt lideri çıktı Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen iş insanını öldüren kişi örgüt lideri çıktı
Damadın Arkadaşlarından Sıra Dışı Hediye Damadın Arkadaşlarından Sıra Dışı Hediye
ATM’de dikkatsizlik pahalıya patladı Tek tuş yüzünden binlerce lirasından oldu ATM'de dikkatsizlik pahalıya patladı! Tek tuş yüzünden binlerce lirasından oldu
KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği... KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...
Ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Lütfen üstünüzü kapatın Ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Lütfen üstünüzü kapatın
Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak
TMSF, 690 mağazalı dev giyim markasını satıyor TMSF, 690 mağazalı dev giyim markasını satıyor
Alanya’da midibüskazası: 15 yaralı Alanya'da midibüskazası: 15 yaralı
İsrailli bakan, askerlerle dağa çıkıp poz verdi: Hermon’dan ayrılmayacağız İsrailli bakan, askerlerle dağa çıkıp poz verdi: Hermon'dan ayrılmayacağız
ABD’de aracı durdurulan Macron, Trump’ı aradı ABD'de aracı durdurulan Macron, Trump'ı aradı

08:34
Bütün Türkiye’nin konuştuğu Arda Kardeşler’den TFF’ye olay sözler
Bütün Türkiye'nin konuştuğu Arda Kardeşler'den TFF'ye olay sözler
08:30
Deniz ailesinde sular durulmuyor: Özcan Deniz kendisini ve ailesini güvende hissetmiyor
Deniz ailesinde sular durulmuyor: Özcan Deniz kendisini ve ailesini güvende hissetmiyor
07:26
Trump, Erdoğan’ın yanında ilan etti: Gazze’deki savaşı bitireceğiz
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz
03:37
Trump’ın BM kürsüsündeki suçlamalarına Hamas’tan jet yanıt
Trump'ın BM kürsüsündeki suçlamalarına Hamas'tan jet yanıt
23:57
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi Kameralar önünde hararetli tartışma
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
23:14
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana
22:03
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
21:43
Trump’tan NATO ülkelerine “Rus uçaklarını düşürün“ çağrısı
Trump'tan NATO ülkelerine "Rus uçaklarını düşürün" çağrısı
20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’ye fotoğraflarla seslendi İşte o fotoğrafların hikayesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye fotoğraflarla seslendi! İşte o fotoğrafların hikayesi
19:53
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü
19:37
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2025 08:47:10. #7.11#
SON DAKİKA: Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.