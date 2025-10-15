Konkordato ilan eden şirkete operasyon! CEO dahil 4 kişi gözaltında - Son Dakika
Konkordato ilan eden şirkete operasyon! CEO dahil 4 kişi gözaltında

15.10.2025 13:42
Konkordato ilan eden şirkete operasyon! CEO dahil 4 kişi gözaltında
Bursa'da 16 Haziran'da konkordato ilan eden Atış İnşaat'ın bağlı bulunduğu Atış Grubu'nun CEO'su Ahmet Atış ve 4 kişi dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şirketin bazı projeleri maket üzerinden satıp vatandaşlardan nakit para aldığı iddia edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sabah harekete geçen ekipler, konkordato ilan eden Atış İnşaat'ın Atış Grup CEO'su Ahmet Atış ve 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

MAKET ÜZERİNDEN PROJE SATMIŞLAR

Atış İnşaat'ın bazı projelerinin finansal kriz sebebiyle bitiremediği bazı projelerin ise maket üzerinden satılarak vatandaşlardan nakit para alındığı şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: İHA

