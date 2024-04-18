Mağarada define faciası! Kaçak kazı yapan 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mağarada define faciası! Kaçak kazı yapan 3 kişi hayatını kaybetti

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Bursa İznik'te uzun süredir definecilerin hedefinde olduğu öğrenilen 5 metrelik mağara içinde kaçak kazı sırasında göçük meydana geldi. Mağarada mahsur kalan 3 kişi hayatını kaybederken, AFAD ve jandarmanın bölgedeki çalışmaları sürüyor.

18.04.2024 09:59
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Bursa'nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 3 defineci hayatını kaybetti. Jandarma bölgede geniş çaplı çalışma ve araştırma başlatırken, AFAD ve JAK ekipleri de bölgeye sevk edildi.

KAÇAK KAZI SIRASINDA KAYALAR DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Gürmüzlü Mahallesi Karadere Mevkii'nde 3 arkadaşın bir mağarada kaçak kazı yaptığı sırada kayalar devrildi.

5 metrelik mağarada define faciası! Kaçak kazı yapanlardan biri öldü, mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

5 METRELİK MAĞARADA 3 CANSIZ BEDEN

Uzun süredir mağaranın definecilerin hedefinde olduğu ve dönem dönem kazılar yapıldığı iddia edildi. Yaklaşık 5 metrelik mağara içerisinde 3 definecinin cansız bedenine ulaşıldı.

5 metrelik mağarada define faciası! Kaçak kazı yapanlardan biri öldü, mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

YANI BAŞINDAKİ HORTUM DİKKAT ÇEKTİ

İtfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerinin bölgedeki araştırmaları sürerken, cansız bedeni bulunan definecilerden birinin yanında yer alan hortum dikkatlerden kaçmadı.

5 metrelik mağarada define faciası! Kaçak kazı yapanlardan biri öldü, mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor
Mağarada define faciası! Kaçak kazı yapan 3 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Jandarma, Bursa, İznik, AFAD, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mağarada define faciası! Kaçak kazı yapan 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Salih Karakaş: Allah rahmet eylesin…hortumla,kıble karıştı galiba…Ümit dünyası işte..Allah ailesine sabırlar versin 38 20 Yanıtla
  • muzaffer doğan: Allah rahmet eylesin sabah sabah üzücü bir haber inşallah diğer kişiler sağ salim kurtarılır , insanlarımız umut peşinde ailesine sabırlar diliyorum 37 6 Yanıtla
  • İsa Can: Mekanı cennet olsun Hayatın istekleri bitmez 12 5 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Define işlerinden her zaman çekinirim. Tılsım,büyü,lanetlenmiş hazineler falan hesabı 12 3 Yanıtla

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