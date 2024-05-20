Bursa'da Sahte Genç Kız Profili Açarak 4 Kişiyi 609 Bin Lira Dolandıran Çete Çökertildi - Son Dakika
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Bursa'da Sahte Genç Kız Profili Açarak 4 Kişiyi 609 Bin Lira Dolandıran Çete Çökertildi

Bursa\'da Sahte Genç Kız Profili Açarak 4 Kişiyi 609 Bin Lira Dolandıran Çete Çökertildi

Bursa'da Whatsappta sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete, 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla çökertildi. Çete üyelerinin kurbanlarını tuzaklarına düşürmek için kullandıkları mesajlar ortaya çıktı. 9 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda kredi ve hesap kartı ele geçirildi.

20.05.2024 10:43
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Bursa'da Whatsappta sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete çökertildi. Çete üyelerinin kurbanlarını tuzaklarına düşürmek için kullandıkları mesajlar ortaya çıktı. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, C.Y.(61), A.T.(25), Y.A.(36) ve M.U.(40) isimli şahısların sahte genç kız profilleri ile toplam 609 bin lira dolandırılmasının ardından harekete geçti. Polis fiziki ve teknik takip başlattı.

Sahte barkodlu belge oluşturarak güven kazandılar

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların önce sahte kız profili açarak kurbanlarına 'Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?' şeklinde mesaj attığını belirledi.

Çete üyelerinin daha sonra kendilerini genç kızın babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi.

Şüphelilerin; mağdurları, "yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksın" yalanı ile korkuttukları ve böylece tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin 4 kişiden 609 bin lira dolandırıcılık yaptığı kaydedildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Soruşturmayı tamamlayan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 8 ilde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası 9 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda kredi ve hesap kartı ele geçirildi

Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartı, 44 adet kredi ve hesap kartı, flash bellek, hafıza kartları, 1 adet silah şarjörü ile 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan çete üyelerinden 7'si Bursa'da adliyeye sevk edilirken A.K. Hakkari'de Y.B. ise Bingöl'de adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Sahte Genç Kız Profili Açarak 4 Kişiyi 609 Bin Lira Dolandıran Çete Çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Sahte Genç Kız Profili Açarak 4 Kişiyi 609 Bin Lira Dolandıran Çete Çökertildi - Son Dakika
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