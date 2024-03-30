Bursa'da Tesla Marka Elektrikli Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
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Bursa'da Tesla Marka Elektrikli Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa\'da Tesla Marka Elektrikli Otomobil Alev Alev Yandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halinde olan bir Tesla marka elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek terk etti. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil, tamamen yanarak küle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

30.03.2024 10:19
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Tesla marka elektrikli otomobil alev alev yandı. Sürücünün son anda yol kenarına çekip terk ettiği otomobil saniyeler içerisinde küle döndü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Gemlik ilçesi Bursa - İstanbul otoyolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı seyir halindeki otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, otomobili emniyet şeridine çekti. Bir süre sonra alev alan otomobil, saniyeler içerisinde küle döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Tesla Marka Elektrikli Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika

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