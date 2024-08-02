Bursa'da zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı

Geniş Video İzle

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol çalışması nedeniyle daralan yolda meydana gelen zincirleme kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucunda 2 otomobil sürücüsü yaralandı ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

02.08.2024 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol çalışması nedeniyle daralan yolda 2 otomobil ile bir özel halk otobüsü ve 1 tır çarpıştı; 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza saat 09.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Yalçın B.yönetimindeki 16 SEV 33 plakalı otomobil, karşı yönden gelip şerit ihlali yapan Sürücü Recep C.yönetimindeki 16 JNV 60 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 JNV 60 plakalı otomobil önce sürücü Serkan İ.yönetimindeki 43 ACH 738 plakalı TIR'a ardından sürücü Yıldırım D.yönetimindeki 16 M 0612 plakalı özel halk otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2 otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

İnegöl, Ankara, Bursa, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:15 AYM, İletişim Başkanlığı’nın iki yetkisini iptal etti AYM, İletişim Başkanlığı'nın iki yetkisini iptal etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
06:17 Cenazesi Doha’ya getirilen Haniye’nin eşi Ümmü Abdusselam’dan duygusal veda Cenazesi Doha'ya getirilen Haniye'nin eşi Ümmü Abdusselam'dan duygusal veda
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
08:55 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
08:48 Yeşilçam’ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu Yeşilçam'ın usta ismi Müjde Ar kalp ameliyatı oldu
08:34 Ankara’daki rehine takası dünyayı salladı Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 13:15:17. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement