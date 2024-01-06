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Bursa'daki kuyumcu fonu sanıkları adliyeye sevk edildi: Tüm servetine tedbir geldi - Son Dakika
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Bursa'daki kuyumcu fonu sanıkları adliyeye sevk edildi: Tüm servetine tedbir geldi

Bursa'da kuyumcu fonu adı altında toplam 53 kişiden 500 milyon değerinde altın toplayıp ortadan kaybolan kuyumcu ve onunla birlikte hareket ettikleri iddia edilen 6 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Kuyumcu ile babası ve ortağının mal varlıklarına el konuldu.

06.01.2024 - 12:01,  Güncelleme: 12:04
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Bursa'daki kuyumcu fonu sanıkları adliyeye sevk edildi: Tüm servetine tedbir geldi

Kuyumcu ile babası ve ortağının mal varlıklarına el konuldu

53 kişiden 500 milyon lira değerinde altın toplamışlar

BURSA - Bursa'daki kuyumcu fonu adı altında toplam 53 kişiden 500 milyon değerinde altın toplayıp ortadan kaybolan kuyumcu ve onunla birlikte hareket ettikleri iddia edilen 6 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da yakalanan kuyumcu A.Ö. ile babası S.Ö. ve iş ortağı A.F.Ş.'nin tüm mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.

Spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda insanı Fatih Terim Fonu adı altında yüksek kazançlı fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın ardından bir fon dolandırıcılığı haberi de Bursa'dan geldi. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aynı sistemi altın üzerinden kurgulayan kuyumcu A.Ö. önce yakın çevresinden daha sonra ikamet ettiği ilçeden ve yakın ilçelerden kar payı dağıtma vaadiyle altın toplamaya başladı.

Sisteme para üzerinden dahil olanlar verdikleri para oranında aylık ve 3 aylık periyotlarda, çeyrek altın vererek dahil olanlar altın almaya başladı. Kısa sürede 53 kişiden 500 milyon lira değerinde altın toplayan A.Ö. kar payı ödemelerini yapamayınca bir gece ansızın H.Ş. ile birlikte iş yerindeki tüm altınları toplayarak kaçtı. Kuyumcu dükkanı iki gün açılmayınca para ve altın yatıranlar durumdan şüphelenip Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünün yolunu tuttu. Yapılan incelemeler ve şehir kameraları incelendiğinde 2 kişinin kuyumcu dükkanından altın dolu çantaları arabaya yükleyerek kaçtıkları tespit edildi.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kuyumcu A.Ö.'nün H.Ş. ile birlikte İstanbul'a gittiğini H.Ş.'nin A.Ö.'yü Beyoğlu ilçesinde R.E. isimli bir arkadaşının evine bırakıp döndüğünü belirledi. Önce H.Ş. gözaltına alındı. Ardından Beyoğlu'nda bir eve yapılan baskında kuyumcu A.Ö. ve arkadaşı R.E. gözaltına alındı. Ekipler daha sonra A.Ö.'nün babası S.Ö. ile ortakları A.F.Ş ile kuyumcu dükkanında çalışan S.İ.'yi gözaltına aldı.

Şuçlamaları kabul etmedi

A.Ö. emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddederek, 3 yıl önce işleri bozulduğunda yüksek faizle borç aldığını söyledi. İşleri düzelmeyince başkalarından da borç altın almaya devam ettiğini öne süren A.Ö, "İşlerim iyice zora girdi, ödemeleri yapamaz hale geldim. Bu defa da ödemeleri yapmak için elimdeki altınları ucuza satmaya başladım, yine olmayınca dükkanı kapatıp İstanbul'a gittim." ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan kuyumcu ve olayla ilgisi bulunduğu iddia edilen 5 kişi adliyeye sevkedildi. Bu sabah erken saatlerde geniş güvenlik eşliğinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan şüpheliler Orhangazi Adliyesine götürüldü.

53 kişiden yaklaşık 500 milyon değerinde altın aldığı iddia edilen A.Ö. ile babası S.Ö ve ortağı A.F.Ş.'nin tüm mal varlıklarına tedbir konulduğu bildirildi. Olayla ilgili savcılığın tahkikatı sürüyor.

Bursa\'daki kuyumcu fonu sanıkları adliyeye sevk edildi: Tüm servetine tedbir geldi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'daki kuyumcu fonu sanıkları adliyeye sevk edildi: Tüm servetine tedbir geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'daki kuyumcu fonu sanıkları adliyeye sevk edildi: Tüm servetine tedbir geldi - Son Dakika
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