Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

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Bursa İnegöl'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada otomobilin altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Beşir Açıkgöz hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince kurtarılan gencin öldüğü belirlenirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 17 yaşındaki Muhammed Beşir Açıkgöz yaşamını yitirdi. Otomobilin altında kalan gencin acı haberini alan annesinin olay yerindeki feryatları yürekleri dağladı.

Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

KAZA KÜLTÜRPARK'TA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 23.30 sıralarında Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Narmin O. (23) yönetimindeki 16 BBT 284 plakalı otomobil ile Muhammed Beşir Açıkgöz'ün (17) kullandığı 16 CDR 475 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin altında kaldı.

Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

İTFAİYE EKİPLERİ OTOMOBİLİN ALTINDAN ÇIKARDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilin altından çıkarılan Açıkgöz, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrollerde 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

ANNESİNİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Acı haberi alarak olay yerine gelen anne, oğlunun nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı. Gözyaşlarına boğulan annenin, “Oğlum nerede? Bir şey söyleyin” diyerek feryat etmesi, olay yerinde bulunanları derinden etkiledi.

Bursa'da feci kaza: 17 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

Muhammed Beşir Açıkgöz'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaİtfaiyeİnegölGüncelBursaKazaSon Dakika

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