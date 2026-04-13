Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da 3.50 promil alkollü sürücüden polise ilginç sözler

Haberin Videosunu İzleyin
13.04.2026 09:05  Güncelleme: 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Bursa'da maddi hasarlı kaza sonrası 3.50 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, ehliyetine el konulacağını öğrenince şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Polis teşkilatını sevmeyen sürücü, büyü yapacağını da iddia etti.

Bursa'da kaza ihbarına giden ekipler, 3.50 promil alkollü sürücüyle karşılaştı. Ehliyetine el konulacağını öğrenen sürücünün sözleri ise hayrete düşürdü. "Polis teşkilatını hiç bir zaman sevmedim, hala sevmiyorum" diyen alkollü sürücüye polisler de, "Aman sevme, ölüyoruz sev" diye cevabını verdi. İşinin aracıyla olduğunu ve ehliyetinin gitmesiyle sıkıntı yaşayacağını ifade eden sürücü, büyü yapacağını da iddia etti.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi'nden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak maddi hasarlı kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan alkol kontrolünde sürücünün 3.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulacağını öğrenen sürücü, polis ekiplerine ve çizdiği aracın sürücüsünün tavrına tepki gösterdi. Yaşanan durum üzerine olay yerine Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı takviye ekipler sevk edildi.

İşlemler sırasında panik yaptığı gözlenen sürücü, "Ehliyetim gitti, ben ehliyetle çalışıyorum" diyerek duruma itiraz etti. Polis ekiplerine "Polis teşkilatını hayatım boyunca sevmedim, hala sevmiyorum. Hayatta sevmem. Olmayacak yere ehliyetim gitti. Benim işim ehliyetle. Adamın arabası çizilmiş şikayetçi olacak" diyen sürücüye polisler, "O zaman içmeyeceksin" cevabını verdi. Büyü yapacağını da söyleyen sürücü sözleriyle şok etti.

Takviye ekiplerin müdahalesiyle ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen sürücünün kullandığı araç yakınına teslim edildi.

Süleyman B.'ye alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sözler, Bursa, Polis, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor e-Devlet’ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı Milyonlarca hastayı ilgilendiriyor! e-Devlet'ten fark etti, parasını faiziyle geri aldı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
Alanya’da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti Alanya'da kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Şırnak’ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı Şırnak'ta çocuk bezine gizlenmiş eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Top oynarken uçurumdan düşüp öldü Top oynarken uçurumdan düşüp öldü
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama: Hürmüz Boğazı’nın anahtarı bizim elimizde İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama: Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim elimizde

09:12
Yine puan kaybı geldi Osimhen olmadan Galatasaray’ın tadı tuzu yok
Yine puan kaybı geldi! Osimhen olmadan Galatasaray'ın tadı tuzu yok
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
08:59
Antalya Demre’de korkutan deprem
Antalya Demre'de korkutan deprem
08:33
Tepkiler çığ gibi Okan Buruk’un korktuğu başına geldi
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi
08:07
Taraftar ateş püskürüyor Galatasaray’ın yıldızından olay paylaşım
Taraftar ateş püskürüyor! Galatasaray'ın yıldızından olay paylaşım
07:59
ABD istihbaratı: Çin, İran’a hava savunma sistemleri gönderecek
ABD istihbaratı: Çin, İran'a hava savunma sistemleri gönderecek
07:26
Trump’ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
Trump'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem
07:16
Trump’ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 09:55:02. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.