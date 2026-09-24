Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda ceset 8 aydır kayıp Tolgahan Karapınar'a ait olabilir

Bursa'da 25 Ocak 2026'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Tolgahan Karapınar'ı arama çalışmaları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Atatürk Kent Ormanı'nda parçalanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

KİMLİĞİ DAHA ÖNCE AYNI BÖLGEDE BULUNMUŞTU

Karapınar'ın kimliği ve banka kartlarının geçtiğimiz ay Atatürk Kent Ormanı'nda bulunduğu belirtildi. Son aramalarda ise yakın çevrede Karapınar'a ait olduğu değerlendirilen bir tespih bulundu.

Ekipler, dün öğle saatlerinde ormanda erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Cesedin bazı bölümlerinin hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği üzerinde durulurken, bulunan kalıntılar incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

3 AİLE DNA TESTİ İÇİN ÇAĞRILDI

Cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla şubat ayından bu yana yakınları hakkında kayıp başvurusunda bulunulan üç aileye ulaşıldığı öğrenildi. Aileler DNA örneği vermek üzere çağrılırken, kesin kimliğin yapılacak karşılaştırmaların ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Tolgahan Karapınar'ın anne ve babasından da DNA örneği alındı. Bu nedenle bulunan cesedin Karapınar'a ait olduğu henüz kesinleşmedi.

"HER GÜN KAPIDAN GİRECEK DİYE BEKLİYORUM"

İHA'ya konuşan anne Güllü Karapınar, oğlundan sekiz aydır haber alamadıklarını belirterek, "Ben sadece oğlumu istiyorum. Başına bir iş mi geldi onu dahi bilmiyoruz. Yaşıyor mu öldü mü artık bilmek istiyorum" dedi.

Oğlunu sürekli rüyalarında gördüğünü anlatan Karapınar, "Her gün kapıdan girecek diye bekliyorum. Rüyalarıma giriyor" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cesetten alınan DNA örnekleri ile ailelerden alınan örneklerin karşılaştırılması sonucunda kimliğin kesinleşmesi bekleniyor.