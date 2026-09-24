Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda ceset 8 aydır kayıp Tolgahan Karapınar'a ait olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda ceset 8 aydır kayıp Tolgahan Karapınar'a ait olabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki Atatürk Kent Ormanı'nda bulunan parçalanmış erkek cesedinin, 8 aydır kayıp 35 yaşındaki Tolgahan Karapınar'a ait olabileceği ifade ediliyor. Kimliğin kesinleşmesi için 3 aile DNA örneği vermeye çağrıldı; anne Güllü Karapınar oğlunu her gece rüyasında gördüğünü söyledi.

Bursa'da 25 Ocak 2026'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Tolgahan Karapınar'ı arama çalışmaları sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Atatürk Kent Ormanı'nda parçalanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

KİMLİĞİ DAHA ÖNCE AYNI BÖLGEDE BULUNMUŞTU

Karapınar'ın kimliği ve banka kartlarının geçtiğimiz ay Atatürk Kent Ormanı'nda bulunduğu belirtildi. Son aramalarda ise yakın çevrede Karapınar'a ait olduğu değerlendirilen bir tespih bulundu.

Ekipler, dün öğle saatlerinde ormanda erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Cesedin bazı bölümlerinin hayvanlar tarafından parçalanmış olabileceği üzerinde durulurken, bulunan kalıntılar incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

3 AİLE DNA TESTİ İÇİN ÇAĞRILDI

Cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla şubat ayından bu yana yakınları hakkında kayıp başvurusunda bulunulan üç aileye ulaşıldığı öğrenildi. Aileler DNA örneği vermek üzere çağrılırken, kesin kimliğin yapılacak karşılaştırmaların ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Tolgahan Karapınar'ın anne ve babasından da DNA örneği alındı. Bu nedenle bulunan cesedin Karapınar'a ait olduğu henüz kesinleşmedi.

"HER GÜN KAPIDAN GİRECEK DİYE BEKLİYORUM"

İHA'ya konuşan anne Güllü Karapınar, oğlundan sekiz aydır haber alamadıklarını belirterek, "Ben sadece oğlumu istiyorum. Başına bir iş mi geldi onu dahi bilmiyoruz. Yaşıyor mu öldü mü artık bilmek istiyorum" dedi.

Oğlunu sürekli rüyalarında gördüğünü anlatan Karapınar, "Her gün kapıdan girecek diye bekliyorum. Rüyalarıma giriyor" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, cesetten alınan DNA örnekleri ile ailelerden alınan örneklerin karşılaştırılması sonucunda kimliğin kesinleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk3. SayfaGüncelGüllüBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar’da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı
Otel sandıkları yerin kapısı açıldı Kamboçya’da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü Otel sandıkları yerin kapısı açıldı! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık üssü
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi
AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi’ni aldı AK Parti, tarihinde ilk kez Adalar Belediyesi'ni aldı
Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor Ankaralı Fatma Kuşçu ustaların yanında öğrendi, şimdi kendi dükkanında motor söküyor
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
Öğrenci affının kapsamı genişledi Kaydını yaptırmayan ve sildiren öğrenciler de yararlanacak Öğrenci affının kapsamı genişledi! Kaydını yaptırmayan ve sildiren öğrenciler de yararlanacak
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence Görüntüler tartışma yarattı Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence! Görüntüler tartışma yarattı
Yılda 542 bin ton ekmek çöpe: İsrafın bedeli 38 milyar lirayı buldu Yılda 542 bin ton ekmek çöpe: İsrafın bedeli 38 milyar lirayı buldu
09:26
Bakan Şimşek’in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
09:21
Salah oturdu, yayla değişti Meşhur taşın yanına bank geldi
Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi
09:14
Canlı yayında açıkladı Rahmi Koç’tan Beşiktaş’a 40 milyon euroluk destek
Canlı yayında açıkladı! Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a 40 milyon euroluk destek
09:04
Fon soruşturması derinleşiyor Doğa Sigorta’nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı
08:58
Azerbaycan’dan dikkat çeken karar Okullarda başörtüsü yasağı
Azerbaycan'dan dikkat çeken karar! Okullarda başörtüsü yasağı
08:51
Ronaldo’dan olay sözler: Beni öldürmek isteyenler var
Ronaldo'dan olay sözler: Beni öldürmek isteyenler var
08:40
Fransa maçı öncesi A Milli Takım’da Orkun Kökçü şoku
Fransa maçı öncesi A Milli Takım'da Orkun Kökçü şoku
08:07
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı Ortalık fena karıştı
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı
07:35
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum
Temizlik projesine katılan vekile vatandaştan tepki: 15 gündür sıra alamıyorum
07:06
Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu
Yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı: Bir şey izliyorduk, 3 gün sonra gerçek oluyordu
03:42
Trump dünyaya duyurdu Türkiye’den dev Boeing hamlesi
Trump dünyaya duyurdu! Türkiye'den dev Boeing hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 09:43:11. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda ceset 8 aydır kayıp Tolgahan Karapınar'a ait olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei