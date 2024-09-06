Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet davasında ara karar açıklandı: Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet davasında ara karar açıklandı: Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi

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Büyükçekmece'de 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

06.09.2024 16:52  Güncelleme: 16:59
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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet davasında ara karar açıklandı: Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 sanıklı davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Büyükçekmece'de 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir kısım sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Raporun şuanda olmayışı daha önceden böyle bir raporun verilmediği anlamına gelmiyor"

Duruşmada savunma yapan sanık, Murat Erçelebi, "144 villa projesini çizen kişi Gündüz Çetemen, kendisi vefat ettiği için dava dosyasında şu anda ilk ruhsat tarihi ve öncesine ait zemin etüdü raporu bulunmuyor. Ancak bu raporun şuanda olmayışı daha önceden böyle bir raporun verilmediği anlamına da gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Mahkemede görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dosya içerisinde olmayan ve eklenmesi gereken belgelerin dosyaya eklenerek eksik hususların giderilmesini talep etti.

Duruşmayı erteledi

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 14 mağdur, 6 müşteki ve 23 sanık yer almıştı. Sanıklar Nejat Güven ve Taylan Aksu'nun zemin etüdü firması sahiplerini mevzuatta olmayan hususları eksiklikmiş gibi göstererek hileli hareketlerle oyaladıkları belirtilen iddianamede, sanıkların belediyede yapılması gereken işleri bilerek geciktirdikleri, Büyükçekmece Belediyesi personelinin de sanıklarla birlikte hareket ettikleri açıklanmıştı.

İddianamede, zemin etüdü firmalarına maddi olarak zarar veren sanıkların, bu eylemleri gerçekleştirirken kamu kurumu olan Büyükçekmece Belediyesi'ni araç olarak kullandıkları kaydedilmişti. Gül Yapı'nın 4 Mevsim İstanbul projesinden ev alan mağdurların, depreme dayanıklı konut söylemiyle aldatıldığı, imar kanununa aykırı, muhtemel depremde yıkılma riski yüksek, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villanın yapıldığı belirtilen iddianamede, mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği belirtilmişti.

İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet aldığı, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet verdiği kaydedilmişti. İddianamede, söz konusu yapı denetim firmalarının usul ve mevzuat gereği yapmaları gereken denetim ve düzenlemeleri gereken evrakı sahte olarak hazırladıkları, görev ve gereklerine aykırı davranarak temelsiz, fore kazıksız, ruhsatsız villalara uygunluk raporu verdikleri, hazırladıkları denetim raporlarında vatandaş ve belediye görevlilerinin de imza ve beyanlarının olduğu kaydedilmişti. İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme şekilde" imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme şekilde yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından ayrı ayrı 100 yıl 3 aydan 343 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenmişti. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme şekilde imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme şekilde yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından ayrı ayrı 97 yıl 3 aydan 333 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Büyükçekmece Belediyesi\'ndeki rüşvet davasında ara karar açıklandı: Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet davasında ara karar açıklandı: Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi - Son Dakika

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