Büyükçekmece\'de Cenaze İncelemesi Tamamlandı

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Büyükçekmece'de incelemesi biten cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul'da gerçekleşen kan donduran olayda saldırgan tarafından öldürüldükleri bugün ortaya çıkan eş, çocuk ve kayınvalidenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İstanbul Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'ta Bahadır Aladağ isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ dayısının oğlu Şadan Serdar Buke'yi ve kuaföre yaptığı silahlı saldırıda çalışan Mehmet Salih Özsökük isimli kişiyi öldürmüştü. Düzenlediği silahlı saldırılarda eniştesi Gökhan Soylu ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı ağır yaramıştı. Zanlı daha sonra araç içinde silahı kafasına dayayarak intihar etmişti.

Saldırganın cinayetlerden önce Büyükçekmece gölü yakınında eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'yu da öldürdüğü oraya çıkmıştı. Polis ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren incelemesinin ardından 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.