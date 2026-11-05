Yol tartışmasında motosikletli sürücü, servis şoförünü bıçakladı - Son Dakika
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Yol tartışmasında motosikletli sürücü, servis şoförünü bıçakladı

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Yol tartışmasında motosikletli sürücü, servis şoförünü bıçakladı
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Yol tartışmasında motosikletli sürücü, servis şoförünü bıçakladı
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İstanbul Büyükçekmece'de servis minibüsü şoförü Ömür Küçük, evinin sokağında yol yüzünden tartışmaya giren bir motosiklet sürücüsünün bıçaklı saldırısına uğradı. 3 yerinden yaralanan Küçük, saldırganın araç kapısına kadar gelip üzerine yürüdüğünü anlattı. Araç içi kameranın kaydettiği saldırının ardından kaçan şüpheli aranıyor.

Büyükçekmece'de bir servis minibüsü şoförü, evinin sokağında tartıştığı motosiklet sürücüsü tarafından 3 yerinden bıçaklandı. Olay sonrası motosikletli kaçtı.

YOL VERME TARTIŞMASI BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNDÜ

Olay geçtiğimiz salı günü Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömür Küçük isimli servis minibüsü şoförü, yol verme meselesi yüzünden sokağında bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı. Çıkan tartışma sonucu küfürler ettiği iddia edilen motosiklet sürücüsü Ömür Küçük'ü bıçakladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri motoru yediemin otoparkına çekti. Polis ekipleri şahsı arama çalışması başlattı.

ŞOFÖR O ANLARI ANLATTI

Olay anını anlatan sürücü Küçük, "Evime geldiğim sırada sokak kapalıydı. Sonra yolu kapatan aracın evime misafir olarak geldiğini düşünüp eşimi aradım. Misafir yolu açmak için aşağıya geldi. O sırada aracıma birisi yumrukla vurdu. 'Baba yolu aç geri al' dedi. Kardeşim görmüyor musun yol kapalı dedim. O da bana 'yağmur yağıyor görmüyor musun ıslanıyorum' dedi. Daha sonra bana ' gevşek gevşek konuşma kendini bana vurdurma' dedi. Burası dağ başı mı dedim, o ise bana küfürler etti. Araçtan indirmek istedi baskı kurdu. Kapıya kadar geldi elinde bıçak olduğunu görmedim. Çok yaklaştı bana. Benden uzaklaş dedim ittim ittirdiğim sırada bıçak olduğunu fark etmedim. Geri çekildiğim sırada sol bacağımdan 2 bıçak darbesi aldım. Yan koltuğa attım ondan uzaklaşmak için. Plakası kimliği belli dün karakola gittim hala firar olarak gözüküyor. Dün karakola gittim sokağa bilmediğim araçlar geliyor dedim geldiğinde arayın dediler" diye konuştu.

Yaşanan olay anı araç içi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, servis şoförünün bıçaklandığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
BüyükçekmeceMotosikletİstanbul3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

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