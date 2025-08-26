Kaybolan Turgut Özal\'ın papağanından haber var

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın papağanı olarak bilinen Cabbar, Özal'ın vefatının ardından bir arkadaşının tavsiyesi ile Antalya'da yaşayan Metin Suna tarafından alındı. 28 yıldır Cabbar ile birlikte olan Suna adeta evladı gibi gördüğü papağan ile yaşamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Cabbar ile birlikte evinin de bulunduğu Konyaaltı bölgesinde gezmeye çıkan Metin Suna ikametine yakın bir noktada sürekli gittiği restoranda yemek yediği sırada ağaçta bıraktığı papağan kayboldu.

28 YILLIK DOSTUNA KAVUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI

Dışarı çıktığında Cabbar'ı bıraktığı yerde bulamayan Suna, hemen polis merkezinin yolunu tutarak papağanının çalındığını belirtip başvuruda bulundu. Papağanı çalanlar hakkında şikayetçi olan Metin Suna'ya sevindirici haber dün akşam saatlerinde geldi. Polis merkezinden kendisini arayan görevliler kuşu kaybolduğu noktadan alabileceğini belirtti. Hemen o bölgeye giden Suna, papağanına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

AYNI YERE BIRAKMIŞLAR

2 gün boyunca evladı gibi gördüğü Cabbar'dan ayrı kalan Suna, yaşadığı olay nedeniyle Cabbar'ın strese girdiğini ve kuyruğunu parçaladığını belirtti. Suna, "Cumartesi akşam saatlerinde her zaman geldiğim yere yemek yemek için gelmiştim. İçeride garsonlar gelip 'abi Cabbar çalınmasın' demişlerdi. Ben de çalınmayacağını söyledikten 5 dakika sonra dışarı çıktığımda Cabbar yerinde yoktu. Hemen karakola şikayete gittim. Ardından haber bekledim, 3 gün geçtikten sonra dün akşam polisler beni aradılar, 'Cabbar'ı alabilirsiniz' dediler. Hırsız yerine koyacakmış. Geldim bıraktığım ağaçta aynı yerinde duruyor. Ama hırsız yok ortada, adamı bulmuşlar papağanı yerine bıraktırmışlar" dedi.

"CABBAR DA BEN DE MUTLUYUM"

Cabbar'ı kaybettiğinde içinin karardığını söyleyen ve çalan kişiyi görmek istediğini belirten Suna, "Savcılıkta şikayetim var, görmek istiyorum hırsızı. Bulunmasına mutlu oldum. Strese girmiş zaten kuyruğunu parçalamış stresten. Çalındığında içim karardı. Yıllardan beri evlat gibi benim için, neredeyse mahvoldum diyebilirim. Allah'a şükür polisler sağ olsunlar ellerinden geleni yaptılar. Şimdi biraz tedirgin, ne yaptılar ne verdiler bilmiyorum. Çok mutluyum, Cabbar da mutlu" ifadelerini kullandı.