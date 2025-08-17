Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi - Son Dakika
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi

17.08.2025 08:09
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılırken alevler Eceabat ilçesine de sıçradı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle 5 köy tahliye edilirken ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 12 uçak ve 12 helikopter günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye tekrar başladı.

Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Çanakkale'de dün Bayramiç'te söndürülen yangının ardından bu kez bugün Gelibolu ilçesinde yangın başladı. Şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği yangın nedeniyle 5 köy tahliye edildi.

HIZLA YAYILDI

Yangın, Eceabat ilçesine de sıçradı. Alevler, yerleşim yerlerini de tehdit etti. Çanakkale Valisi Ömer Toraman yaptığı açıklamada, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti. Vali Toraman, "Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir." ifadesine yer verdi.

12 UÇAK VE 12 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLDİ

Akşam saatlerine kadar 12 uçak ve 12 helikopterle havadan destek verilen yangına, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 diğer araç ve 985 personelle müdahale devam ediyor. Helikopter ve uçaklar, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye tekrar başladı.

KARAMÜRSEL'DEKİ YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel'deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Yumaklı yangınlara ilişkin şu bilgileri verdi:"Kocaeli Karamürsel'de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz."

Doğal Afetler, Helikopter, Çanakkale, Gelibolu, Eceabat



    
18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
