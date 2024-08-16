Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi - Son Dakika
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Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi

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Çanakkale'de orman yangını ile mücadele 2. gününde sürüyor. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Anzak Koyu'nda yaşanan kayıp havadan görüntülendi.

16.08.2024 08:55  Güncelleme: 09:39
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda büyük bir alan orman yangınından etkilendi.

Eceabat'a bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün sabah saat 09.51'de ziraat arazisinde yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangın Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geniş bir alana yayıldı. Gece boyu karadan devam eden yangına günün ilk ışıklarıyla beraber hava müdahalesi de başladı.

Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi

MEZARLARDAN BİRİ ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Conkbayırı, Anzak Koyu ve Arıburnu Ovası'nda etkili olan yangında, Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancılara ait mezarlıklardan biri de yangından zarar gördü.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İşte bölgeden kareler;

Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
Çanakkale\'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor! Bir günde yaşanan kayıp gözler önüne serildi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Serkan Genç: gelsin oteller 1 2 Yanıtla
  • Hüseyin Kamuran Ekmekçi: Çok kötü, çok üzücü... 3 0 Yanıtla
  • Sezo runay: Bakalım yeni otelimizin adı ne olacak 1 1 Yanıtla
  • Vatanperver adam: hani kareler nerdeeeee 0 0 Yanıtla

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