Çankırı Merkezli 6 İlde Operasyon: 22 Tutuklu Şüpheliye Eş Zamanlı Baskın

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Çankırı merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlar işleyen 22'si tutuklu toplam 107 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığınca Çankırı merkezli, Ankara, Aydın, Bolu, Gaziantep ve Mersin'de "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde Satın almak, bulundurmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "akaryakıt kaçakçılığı" suçlarını işleyen 22'si tutuklu toplam 107 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 312 gram esrar, 93 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram uyuşturucu madde, 10 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 33 uyuşturucu hap, 23 tabanca fişeği, 17 cep telefonu, 17 sim kart, 85 paket bandrolsüz sigara ele geçirilirken, 85 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 68'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 17'si adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANKIRI