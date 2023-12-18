 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çayırova'da feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çayırova'da feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyerlere saplandı. Kazada anne ve oğlu hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çayırova\'da feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
18.12.2023 - 18:06,
Abone Ol

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadettin Malkoç (64) idaresindeki 41 UH 489 otomobil, Darıca-Bayramoğlu yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere saplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne Ayşe (66) ile oğlu Fatih Malkoç'un (26) hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü Sadettin Malkoç ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çayırova, Kocaeli, Ankara, Olaylar, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çayırova'da feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika


17:53
TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48
İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43
Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35
Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27
Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22
Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07
Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52
Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı

Son Dakika
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48 İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43 Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35 Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27 Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22 Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07 Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52 Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
16:51 Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
16:45 Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 18:23:01. #1.12#
SON DAKİKA: Çayırova'da feci kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement