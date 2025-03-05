Silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan down sendromlu genç kalbinden vuruldu - Son Dakika
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Silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan down sendromlu genç kalbinden vuruldu

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Tekirdağ'da cami önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kurşunlardan biri o esnada cami önünde oturan 19 yaşındaki down sendromlu gencin kalbine isabet etti. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

05.03.2025 02:27  Güncelleme: 10:56
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi'nde yer alan Özcanlar Camii önünde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre; daha önce aralarında husumet bulunan C.P. ve S.Ö. ile M.C.U. cami önünde karşılaşarak tartışmaya başladı.

DOWN SENDROMLU GENÇ KALBİNDEN VURULDU

Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.U, yanındaki silahla C.P. ve S.Ö'ye ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri, o sırada cami önünde oturan ve olayla ilgili bulunmayan 19 yaşındaki down sendromlu M.N.A'nın kalbine isabet etti.

Silahlı kavgada olayla ilgili olmayan down sendromlu genç kalbinden vuruldu

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yere yığılan genç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan genç, buradan özel bir hastaneye sevk edilse de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından M.N.A'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen M.C.U'yu Kızılpınar'da bir merada saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülürken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Silahlı kavgada olayla ilgili olmayan down sendromlu genç kalbinden vuruldu
Silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan down sendromlu genç kalbinden vuruldu
Kaynak: İHA

Çerkezköy, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Kavga, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan down sendromlu genç kalbinden vuruldu - Son Dakika

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