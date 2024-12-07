Ceza makbuzuyla hatıra fotoğrafı - Son Dakika
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Ceza makbuzuyla hatıra fotoğrafı

Ehliyetsiz sürücü, 23 bin 894 TL ceza alarak makbuzuyla poz verdi. 11 yaşındaki öğrenci yaralandı.

07.12.2024 13:37
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İlk kez ceza yedi, ceza makbuzuyla hatıra fotoğrafı çektirdi

-Kazaya karışan ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsüne 23 bin 894 TL para cezası kesildi

Kazada yaralanan 11 yaşındaki öğrenci hastaneye kaldırılırken, ceza yiyen sürücü makbuzla hatıra fotoğrafı çekindi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde okul servisinden inen 11 yaşındaki öğrenci karşıdan karşıya geçerken plakasız bir motosikletin çarpmasıyla yaralandı. Kazaya karışan motosiklet sürücüsünün, sürücü belgesinin olmadığı ve motosikletinin plakasız olduğu tespit edilerek, trafik ekipleri tarafından kendisine toplam 23 bin 894 TL para cezası kesildi. Trafik ekipleri tarafından ceza uygulanması sırasında bugüne kadar sürücü belgesiz kullandığı halde ceza yemediğini belirten motosiklet sürücüsü, ilk kez yediği cezanın makbuzuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaza; Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesinde yapay şelale istikametinden hastane istikametine seyir halindeki A. S., kullandığı plakasız motosiklet, Yukarı Hisar Mahallesi Muhtarlığı önünde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmekte olan 11 yaşındaki F. B'ye çarptı. Kazada yaralanan ilkokul öğrencisi, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Servis, küçük öğrenciyi yol ortasında indirdi

Kazaya sebep olan 07 C 74031 plakalı okul servisinin F. B'yi yolun kenarına yanaşmadan yol ortasında indirdiği, öğrencinin de tek başına servis aracının önünden geçtiği sırada motosiklet tarafından çarpıldığı bildirildi.

Motosiklet sürücüsüne 23 bin 894 TL para cezası

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince motosiklet sürücüsüne sürücü belgesinin olmaması nedeniyle 12 bin 977 TL, motosikletin plakasının olmamasından 10 bin 917 TL olmak üzere toplam 23 bin 894 TL para cezası uygulandı ve motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

İlk kez ceza yediğini söyledi ve ceza makbuzuyla fotoğraf çektirdi

Kazanın ardından 23 bin 894 TL para cezası uygulanan Abdulaziz Su, bugüne kadar sürücü belgesi olmamasına rağmen hiç ceza yemediğini, ilk kez trafik cezası yediğini belirterek, olay yerine gelen arkadaşlarına ceza makbuzuyla gülerek poz verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ceza makbuzuyla hatıra fotoğrafı - Son Dakika

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