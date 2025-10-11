Eşinin boğazını kesen koca tahliye edildi! Babanın paylaşımı çıldırttı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 yıl önce 2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren koca, mahkemenin "akli dengesinin yerinde olmadığı" kararıyla serbest bırakıldı.

İKİ AYLIK EVLİLİK KANLA BİTTİ

Olay, 31 Ağustos 2022 tarihinde Aydın'ın Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana geldi. Necla Alp (32), 26 Haziran 2022'de Mustafa A. (33) ile dünyaevine girdi. Ancak henüz elindeki gelin kınası silinmeden iki aylık evliliği kanlı bitti. İddiaya göre, nişanlılık ve düğün sürecinde psikolojik rahatsızlığını gizleyen Mustafa A., evlendikten kısa süre sonra Necla Alp'i boğazını keserek öldürdü. Talihsiz kadın gözyaşları arasında toprağa verilirken, katil koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 YIL SONRA "AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL" RAPORUYLA TAHLİYE

Yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Mustafa A. hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönünde rapor hazırlandı. Mahkeme, raporu dikkate alarak sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

BABANIN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ: ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞTUK

Tahliye kararının ardından Mustafa A.'nın babası Aziz A., sosyal medya hesabından "Özgürlüğümüze kavuştuk, çok şükür" paylaşımı yaptı. Paylaşım kısa sürede büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.