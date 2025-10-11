Eşinin boğazını kesen koca tahliye edildi! Babanın paylaşımı çıldırttı - Son Dakika
Eşinin boğazını kesen koca tahliye edildi! Babanın paylaşımı çıldırttı

Eşinin boğazını kesen koca tahliye edildi! Babanın paylaşımı çıldırttı
11.10.2025 12:53  Güncelleme: 13:41
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde iki aylık eşi Necla Alp'i boğazını keserek öldüren Mustafa A., "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönündeki raporla tahliye edildi. Zanlının babasının sosyal medyadan yaptığı "Özgürlüğümüze kavuştuk, çok şükür" paylaşımı ise büyük tepki çekti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 yıl önce 2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren koca, mahkemenin "akli dengesinin yerinde olmadığı" kararıyla serbest bırakıldı.

İKİ AYLIK EVLİLİK KANLA BİTTİ

Olay, 31 Ağustos 2022 tarihinde Aydın'ın Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana geldi. Necla Alp (32), 26 Haziran 2022'de Mustafa A. (33) ile dünyaevine girdi. Ancak henüz elindeki gelin kınası silinmeden iki aylık evliliği kanlı bitti. İddiaya göre, nişanlılık ve düğün sürecinde psikolojik rahatsızlığını gizleyen Mustafa A., evlendikten kısa süre sonra Necla Alp'i boğazını keserek öldürdü. Talihsiz kadın gözyaşları arasında toprağa verilirken, katil koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 YIL SONRA "AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL" RAPORUYLA TAHLİYE

Yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Mustafa A. hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönünde rapor hazırlandı. Mahkeme, raporu dikkate alarak sanığın cezai ehliyetinin bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

BABANIN PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ: ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞTUK

Tahliye kararının ardından Mustafa A.'nın babası Aziz A., sosyal medya hesabından "Özgürlüğümüze kavuştuk, çok şükür" paylaşımı yaptı. Paylaşım kısa sürede büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Kozmik lemur:
    O zaman akli dengesi yerinde olmayan bir kişiyi akli dengesi yerinde olan anne babası akıl sağlı yerinde olmadığı için evlendirdiği için anne babaya ceza verilmeli..oh iki rapor sonra özgürlük iki gün sonra yine evlendirirler…. 33 1 Yanıtla
  • mehmet baş:
    Bu aklî dengesi bozuk şahıs niye serbest bırakıldı, bunun akıl hastanesinde tedavi görmesi gerekmez mi? Şimdi bu şahıs başka birisinin boğazını keserse,zarar verirse ne olacak?Tabiki yine serbest kalacak. 32 1 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    senin akli dengeni s 23 1 Yanıtla
  • 868561ts:
    Raporu varya tamam sen geçççç 7 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    güçlü Türkiye ????????yeni Türkiye 3 0 Yanıtla
