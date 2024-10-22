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Cinayete kurban giden işitme engelli Nihal'in ilk duruşması görüldü

Cinayetin 1 numaralı tutuklu sanığı işitme engelli sevgili Mehmet Basık, cinayeti diğer sevgilisinin yaptığını iddia etti

Nihal Babayiğit'in ailesinin avukatı Yağmur Burçin Sayın:

"Sanık, 'Ben çocuğumun annesini öldürecek birisi değilim' dedi, suçlamaların hepsini kabul etmedi"

"Her ne kadar delillerin toplanması üzerine sanığın Mehmet olduğunu söylesek de Başak'ın dinlenmesi zaruridir"

ANTALYA - Antalya'da 9 ay kayıp olarak arandıktan sonra ormanlık alanda cesedi bulunan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Babayiğit'in cinayetinde ilk duruşma görüldü. Duruşmaya katılan cinayetin 1 numaralı tutuklu sanığı işitme engelli sevgili Mehmet Basık, cinayeti diğer sevgilisinin yaptığını iddia ederek, 'çocuğumun annesini nasıl öldürürüm' sözleriyle kendini savundu.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit (24), 2022 yılında sosyal medya üzerinden Batman'da yaşayan Mehmet Basık ile tanıştı. Bir süre birlikte yaşamaya başlayan çiftin 2023 yılında çocuğu oldu. Babayiğit, sevgilisiyle anlaşmazlık yaşayınca Mehmet Basık, 9 Eylül 2023 günü Nihal Babayiğit ile konuşmak için Serik ilçesine geldi. Daha sonra Nihal Babayiğit'ten haber alınamayınca aileye, birileri tarafından Nihal Babayiğit'in öldürüldüğüne dair video ve fotoğraflar gönderildi. Bunun üzerine aile, polise başvurdu.

Telefon sinyaline göre arama yapıldı, bulunamadı

Olay sonrası Serik Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet Basık'ı Batman'da gözaltına aldı. Basık, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Aileye gönderilen mesaj sonrası polis ekipleri, Babayiğit'in telefon sinyalinin en son kesildiği bölgelerde, kadavra köpekleriyle geniş kapsamlı arama çalışması yaptı. Herhangi bir şekilde izine rastlanamayan Babayiğit'i arama çalışması devam ettirildi.

Sevgilisi cesedin yerini 'başkaları yaptı' diye gösterdi

Bu gelişmelerin ardından son olarak cezaevinde bulunan Mehmet Basık, Manavgat Cezaevinden tekrar ifade alınması için Serik Adliyesine getirildi. Burada ifade veren Basık, olayı kendisinin gerçekleştirmediğini ancak cesedin yerini bildiğini belirtip adresin Eminceler Mahallesi Belek Yolu üzeri olduğunu aktardı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, şüphelinin belirttiği adreste genç kadına ait kıyafet ve kemik parçalarını buldu.

Kemiklerin Nihal'e ait olduğu tespit edilince mezarı oldu

Polis, Olay Yeri İnceleme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılan kemikler, ceset torbasında toplandı. Sonrasında tabuta konan kemikler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan incelemeler sonrası Babayiğit'e ait olduğu belirlenen kemikler 4 ay sonrasında toprağa verildi.

İddianamede cinayet zanlısı ve diğer sevgilisi şüpheli sıfatıyla yer aldı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayın bir numaralı tutuklu sanığı Mehmet Bastık için 'tasarlayarak öldürme, kadına karşı kasten öldürme', Mehmet Basık'ın bir diğer sevgilisi Başak G. için ise "suçu işlemeye teşvik ederek veya suç işleme kararını kuvvetlendirerek yardım eden" sıfatıyla iddianame hazırlandı.

Ocak ayına ertendi

İlk duruşma bugün Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya sanık Mehmet Basık, öldürülen Nihal'in ailesi, Nihal'in dayısı tanık A.Y. ve tarafların avukatları katılırken, diğer tanıklardan M.H. SEGBİS üzerinden katıldı, Başak G. ise katılamadı. Duruşmada sanık ve tanığın işitme engelli oluşundan dolayı işitme engelli tercümandan faydalanıldı.

Mahkeme, Mehmet Basık'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmaya katılmayan Başak G.'nin ise yurt dışı yasağının ve adli kontrol halinin devamına karar verdi. Duruşmayı ise ocak ayına erteledi. Mahkeme ayrıca, cinayet tarihine dair otobüs, koltuk kayıtları ve Başak'a ait tüm telefon kayıtlarını istedi.

"'Çocuğumun annesini nasıl öldürebilirim' deyip diğer sevgilisinin üzerine attı"

Mahkeme çıkışı Nihal Babayiğit'in ailesinin avukatı Yağmur Burçin Sayın açıklamalarda bulundu. Sanık Mehmet Basık'ın hiçbir suçlamayı kabul etmediği, cinayetin Başak G. tarafından işlendiğini iddia ederek kendini savunduğunu ve masumluğu belirtiğini söyleyen Sayın, "Baş sanık olan Mehmet, duruşmada bütün suçlamayı azmettirici olarak dosyada görünen Başak'ın üstüne yükledi. Başak'ın duruşmada olmayıp, savunma ve ifadesini verememesi üzerine duruşma ocak ayına ertelendi. Duruşmada tanık dinlendi. Tanığın sanığı tanımadığı beyan edildi. Korkusundan dolayı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla diğer şüpheli olan Başak'ın dinlenmesi gerekiyor. Çünkü cinayet şüphesi Başak'ta da bulunuyor. Nihal'in kimin tarafından öldürüldüğü dosya kapsamında havada kalmıştır. Her ne kadar deliller toplanması üzerine sanığın Mehmet olduğunu söylesek de, Başak'ın dinlenmesi zaruridir" dedi.

"Bıçak nerede?"

Oldukça zor bir duruşma yaşadıklarını belirten Sayın, "İşitme engelli oldukları için kendilerini anlamakta zorluk çektik. Yaklaşık 2 saat süren bir duruşmaydı. Ocak ayında tekrardan duruşma görülecek. Savunması alınan Mehmet, Başak'ın Nihal'i öldürdüğünü söylemekte. Dolayısıyla sanığa sorduğumuz soru şuydu; 'Eğer ikisi öldürdüyse bu bıçak nerede?' Başak'ın duruşmaya gelerek savunmasını yapması ve suçu kimin işlediğinin ortaya çıkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Suçlamaları kabul etmedi

Mahkemede sanığın sözlerini de aktaran Avukat Sayın, "Sanık mahkemede Başak ile Nihal'in kavga ettiğini söyledi. Başak'ın, 'Ben hamileyim, sen üstlen. İşitme engelliyiz, bize bir şey olmaz bir iki ay yatar çıkarız' dediğini ve o yüzden suçu üstlendiğini söyledi. Son olarak da ben çocuğumun annesini öldürecek birisi değilim' dedi. Suçlamaların hepsini kabul etmedi" diye konuştu.